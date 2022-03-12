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TIMETURK / GENEL / Sağlıkçılara kademeli zam yolda

Sağlıkçılara kademeli zam yolda

Sağlık çalışanlarının maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için süren çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemenin 14 Mart Tıp Bayramı’na yetiştirilmesi planlanıyor. Düzenlemeye göre, kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak.

3 Saat Önce
2022-03-12 08:33:52
Sağlıkçılara kademeli zam yolda

Sağlık çalışanlarının maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için süren çalışmalarda sona gelindi. Düzenlemenin 14 Mart Tıp Bayramı'na yetiştirilmesi planlanıyor. Düzenlemeye göre, kamuda çalışan sağlık çalışanlarına 2 bin 500 lira ile 5 bin lira arasında maaş artışı yapılacak. Pratisyen hekimlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin TL ücret artışı sağlanacak. Diğer sağlık personeline yapılacak artış oranının aylık 500-600 lira arasında olacağı belirtiliyor.

İlk çalışmada unutulan ambulans şoföründen hemşireye kadar tüm sağlık personeli son çalışmaya dahil edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, görüşülen bir yasaya önerge ile monte edilmek istenen düzenlemenin, çok sayıda sağlık çalışanını kapsam dışında tuttuğu, eğitim ve kıdeme göre kademelendirme yapılmadığı için haksızlıklara yol açacağı fark edildi. Düzenleme, yasalaşmadan geri çekilerek yeniden çalışılmaya başlandı.

Hazırlanan taslak metnin kısa sürede teklif olarak TBMM'ye gönderileceği, iyileştirme paketinin de 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurulacağı öğrenildi.

Aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak

Bu düzenlemeden, Üniversite hastanelerinde çalışanlar da yararlanacak. Diş hekimleri de bu düzenleme kapsamında olacak. Ancak, aile hekimleri bu düzenleme kapsamında yer almayacak. Bu gruptakilerin maaşlarının düzenlemesi kararname ile yapılacak.

Emekli doktorlar da yararlanacak”

Yapılacak maaş düzenlemesi, bu grupta çalışanlara farklı oranlarda uygulanacak. Sağlık çalışanlarına yapılacak maaş artışından, göstergeler yükseldiği için emekli doktorlar da yararlanacak. .

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