Sağlık raporları uzatıldı mı? 2022 sağlık raporu süresi ne zamana kadar uzatıldı? Koronavirüs döneminde vatandaşların sağlık raporlarının süresi daha önce uzatılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamasında sağlık raporlarının uzatıldığını duyurdu.

Sağlık raporları uzatıldı mı? 2022 sağlık raporu süresi ne zamana kadar uzatıldı? Koronavirüs döneminde vatandaşların sağlık raporlarının süresi daha önce uzatılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son açıklamasında sağlık raporlarının uzatıldığını duyurdu.

Sağlık raporları uzatıldı mı?

Sağlık Bakanı Koca'dan Kovid-19 döneminde sağlık raporlarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Koca Covid-19 döneminde verilen süreli/süresiz tüm sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olduğunu bildirdi.

2022 sağlık raporu ne zamana kadar uzatıldı?

Bakan Koca sağlık raporlarının yıl sonuna kadar geçerli olacağını ifade etti. 2022'nin sonuna kadar sağlık raporları geçerliliğini devam ettirecek.

Geçerlilik süresi 1 Ocak 2020 tarihinde sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi,

Her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması,

Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların sevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemlerinin olağan şekilde sürdürülmesi,

İstirahat rapor işlemlerinin genel mevzuat hükümlerine tabi olağan dönemde olduğu şekliyle yürütülmesi uygun görülmüştür.

Sağlık rapor nedir?

Sağlık raporu kısaca kişinin beklli bir alanda aldığı sağlığına lişkin rapordur. Bu raporlar, çoğu zaman kişinin sağlıklı olduğunu belirten bir rapor olmakla birlikte, bazı durumlarda da kişinin rahatsızlığını veya rahatsızlıklarını belirleyen raporlar olabilmektedir. Sağlık raporu aynı zamanda kronik rahatsızlığı olan ve engellei olan kişiler tarafından da alınır.

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