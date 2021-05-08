Sağlık personeli kaç ay ek ödeme alacak? Sağlıkçılara ek ödeme hangi aylarda verilecek?

Koronavirüs ile mücadelede en saflarda yer alan sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi geldi. Resmi Gazate'e yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre sağlık personeline yeni ek ödeme için adım atıldı. Milyonlarca sağlık personeli de gelişmeler üzerine sağlık personeli kaç ay ek ödeme alacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki sağlıkçılara ek ödeme hangi aylarda verilecek? Sağlık personeli Mayısta ek ödeme alacak mı? Sağlıkçılara mayıs ayında ek ödeme verilecek mi? Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta ek ödeme alacak mı?

Koronavirüs ile mücadelede en saflarda yer alan sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi geldi. Resmi Gazate'e yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre sağlık personeline yeni ek ödeme için adım atıldı. Milyonlarca sağlık personeli de gelişmeler üzerine sağlık personeli kaç ay ek ödeme alacak gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki sağlıkçılara ek ödeme hangi aylarda verilecek? Sağlık personeli Mayısta ek ödeme alacak mı? Sağlıkçılara mayıs ayında ek ödeme verilecek mi?

Korona pandemisi patlak verdiği zaman hiç düşünmeden ön saflarda koronaya karşı savaş veren sağlık personelini sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Korona virüs mücadelesinde ek ödeme alan sağlık personelleri sağlıkçılara ek ödeme hangi aylarda verilecek diye araştırmaya başladı. Peki sağlık personeli kaç ay ek ödeme alacak? Sağlık çalışanları Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta ek ödeme alacak mı?

Sağlık personeli kaç ay ek ödeme alacak?

Sağlık çalışanlarının merakla beklediği ek ödeme gelişmesi yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Ek ödeme nedir?

Sağlık çalışanlarına korona savaşı sonrası ek ödeme verilmesine karar verilmişti. Peki ek ödeme nedir? Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.