Sağlık personeli erken emeklilik hakkı var mı? Şüphesiz çalışan her birey bir gün emekli olmanın hayalini kurar. Emekli olmak için devletin istediği şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bazı meslek gruplarında erken emekliliği mümkün kılan ‘yıpranma payı’ denen bir uygulama var. Yıpranma payı ile çalışanların erken emek olması mümkün. Sağlıkçılar erken emekli olabilir mi? Yıpranma payı sağlık çalışanları için de geçerli. Peki yıpranma payı ile kaç yıl erken emekli olunur? İşte sağlık sektörü çalışanlarını ilgilendiren yıpranma payı detayları...

Sağlık personeli erken emeklilik hakkı var mı? Şüphesiz çalışan her birey bir gün emekli olmanın hayalini kurar. Emekli olmak için devletin istediği şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bazı meslek gruplarında erken emekliliği mümkün kılan ‘yıpranma payı' denen bir uygulama var. Yıpranma payı ile çalışanların erken emek olması mümkün. Sağlıkçılar erken emekli olabilir mi? Yıpranma payı sağlık çalışanları için de geçerli. Peki yıpranma payı ile kaç yıl erken emekli olunur? İşte sağlık sektörü çalışanlarını ilgilendiren yıpranma payı detayları...

Emkli olmanın hayalini kuran milyonlarca kişi yıpranma payı uygulamasının farkında değil. Yıpranma payı ile çalışanlar erken emekli olabiliyor. Örneğin 30 yıl çalışan bir işçi yıpranma payı ile 35 yıl çalışmış olarak görülüyor. Peki sağlık personeli erken emeklilik hakkı var mı? Sağlıkçılar erken emekli olabilir mi?

Sağlıkçılar erken emekli olabilir mi?

Erken emekliliği mümkün kılan bir yöntem de ‘yıpranma payı'. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ilave prim hakkı veriliyor. İlave primler, emeklilikiçin ihtiyaç duyulan primin erkenden tamamlanmasını sağladığı gibi emeklilik yaşını da öne çekiyor. Fiili hizmet süresi zammı olarak da bilinen yıpranma hakkından 45 işkolu yararlanıyor. 45 iş kolu arasında sağlıkçılar da var.

Sağlık personeli erken emeklilik hakkı var mı?

Özellikle korona virüs pandemisi döneminde ön saflarda savaşan sağlıkçılar yıpranma payı ile erken emekli olabilirler. Sağlıkçılara, çalıştıkları her 360 güne karşılık, 60 gün ilave ediliyor. Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışmalara uygulanıyor. Sağlıkçılar, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek.

30 yıl çalışan, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıllık hizmet üzerinden bağlanacak. Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. 5 yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.

Her bir yılda 90 yada 60 gün prim ekleniyor

Yıpranma hakkından; çimento sektöründen cama, madencilik alanında çalışanlardan polis ve sağlıkçılara kadar birçok meslek yararlanıyor. Bu kapsamdaki mesleklerde çalışanlar, her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre kazanıyor.

En fazla ek prim hakkı da madencilere sağlanıyor. Maden işçileri için 180 gün, yani 6 ay ek prim verilebiliyor. Yeraltı madenlerinde çalışan bir işçi 360 gün çalıştığında fiili hizmet süresi zammı uygulandığında 540 gün çalışmış sayılıyor; bu da emekliliği öne çekiyor. Öyle ki bugün madende çalışanlar 43 yaşında emekli olabiliyor.

İŞTE YIPRANMA PAYI ALAN MESLEK GRUPLARI

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.