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Sağlık personeli atama mülakat kalktı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı sözlü sınav (mülakat) kalkıyor mu?
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TIMETURK / GENEL / Sağlık personeli atama mülakat kalktı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı sözlü sınav (mülakat) kalkıyor mu?

Sağlık personeli atama mülakat kalktı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı sözlü sınav (mülakat) kalkıyor mu?

Sağlık Bakanlığı'na yapılması planlanan atamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız.' dedi. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra atama bekleyen sağlıkçılar Sağlık personeli atama mülakat kalktı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı sözlü sınav (mülakat) kalkıyor mu? sorularını sormaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili son durum...

1 Saat Önce
2021-11-04 11:20:06
Sağlık personeli atama mülakat kalktı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı sözlü sınav (mülakat) kalkıyor mu?

Sağlık Bakanlığı'na yapılması planlanan atamalarla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi. Bakan Koca'nın açıklamasından sonra atama bekleyen sağlıkçılar Sağlık personeli atama mülakat kalktı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı sözlü sınav (mülakat) kalkıyor mu? sorularını sormaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak? sorusuna Bakan Koca şöyle yanıt verdi: “Sayı netleşmedi, ama zannediyorum bu ay içinde, önümüzdeki birkaç hafta içinde sayı ile ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağı ile ilgili bir açıklama da yapılmış olur. Biraz daha sabredelim çok uzamayacak.” Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada da milakatlar konusuna da değindi.

Sağlık personeli atama mülakat kalktı mı?

Uzmanlık asistanlarının çalışma koşulları ile ilgili başlattıkları çalışmanın yanında eğitimlerini de düzenleyen yeni ve geniş kapsamlı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Koca, şöyle devam etti: Konuyu tüm yönleri ile ele alıyoruz. Tüm tarafların fikrine, tecrübesine ve görüşüne müracaat edeceğiz. Çoğulcu bir yaklaşımla ele alınacak her konuda ortak akla katkı sunacak her katkıyı son derece değerli görüyorum. Daha iyi eğitim alan ve daha iyi koşullarda çalışan uzmanlık öğrencilerinin, gelişmişlik seviyemizin önemli ölçülerinden biri olacağını düşünüyorum. Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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