Sağlık personeli atama 2021 | Sağlık Bakanlığı ataması ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada '2-3 ay içinde geniş programları içerecek atama ilanına çıkacağız.' demişti. Koca'nın açıklaması ile atama bekleyen binlerce sağlık çalını umutlandı. 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımlarının ne zaman yapılacağı ise merakla bekleniyor. Koca açıklamasını Ağustos ayında yapmıştı ve açıklamanın üzerinden 2 ay geçti. Sağlık Bakanlığı 2021 personel alımına dair detayların önümüzdeki haftalarda netleşeceği tahmin ediliyor.

Sağlık personeli atama 2021 | Sağlık Bakanlığı ataması ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada '2-3 ay içinde geniş programları içerecek atama ilanına çıkacağız.' demişti. Koca'nın açıklaması ile atama bekleyen binlerce sağlık çalını umutlandı. 2021 Sağlık Bakanlığı personel alımlarının ne zaman yapılacağı ise merakla bekleniyor. Koca açıklamasını Ağustos ayında yapmıştı ve açıklamanın üzerinden 2 ay geçti. Sağlık Bakanlığı 2021 personel alımına dair detayların önümüzdeki haftalarda netleşeceği tahmin ediliyor.

Koronavirüs pandemisi ile hastanelerde ve sağlık kırıluşlarında sağlık personeli açığı gün yüzüne çıktı. Sağlık personeline olan ihtiyacı kapatmak için Sağlık Bakanlığı'na personel alımı yapılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretine eşlik etti. Bakan Koca burada yaptığı açıklamada 2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." dedi. Koca'nın açıklaması atama bekleyen sağlıkçıları sevindirdi.

Sağlık Bakanlığı ataması ne zaman yapılacak?

Bakan Koca "2-3 ay içinde atama ilanına çıkacağız, geniş programları içerecek. Sayıyı artırma mücadelesi içindeyim." dedi. Koca'nın açıklamasından sonra binlerce kişi artamaların ne zaman başlayacağını merak ediyordu. 2021 yılında büyük bir sağlık personeli atama yapılması bekleniyor. Ancak bunun ne zaman ve hangi tarihte yapılcağı henüz net değil. Sağlık personeli atama başvurusu yapmak isteyen sağlıkçılar Sağlık Bakanlığı'nın atama duyurularını yakından takip etmeli.

2021 Sağlık bakanlığı hangi branşta kaç kişi alacak?

2021 yılında hangi branştan kaç sağlık personeli alınacağı konusu da adayların kafasını kurcalıyor. Sağlık Bakanlığı atama takvimi yayınlandığı zaman branş dağılımları belli olacak. 2020 yılında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasında 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli atanması yapılmıştı.

Sağlık Bakanlığı ilk atama yapıldı

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba - 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.