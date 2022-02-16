Sağlık Ocakları 17 Şubat ve 18 Şubat'ta kapalı mı? Aile Sağlığı Merkezleri Perşembe-Cuma günü neden kapalı? Sağlık ocaklarında görevli aile hekimleri 2 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak. 17 Şubat Perşembe ve 18 Şubat Cuma günlerini kapsayan 2 günlük iş bırakma eylemi kapsamında aile hekimleri vatandaşa hizmet veremeyecek. Aile Sağlığı Merkezi (Sağlık Ocağı) hekimleri 2 gün iş bırakırken hastanelerin acil servisleri ise açık olacak.

Sağlık Ocakları 17 Şubat ve 18 Şubat'ta kapalı mı? Aile Sağlığı Merkezleri Perşembe-Cuma günü neden kapalı? Sağlık ocaklarında görevli aile hekimleri 2 gün boyunca iş bırakma eylemi yapacak. 17 Şubat Perşembe ve 18 Şubat Cuma günlerini kapsayan 2 günlük iş bırakma eylemi kapsamında aile hekimleri vatandaşa hizmet veremeyecek. Aile Sağlığı Merkezi (Sağlık Ocağı) hekimleri 2 gün iş bırakırken hastanelerin acil servisleri ise açık olacak.

Sağlık Ocaklarında (Aile Sağlığı Merkezi) kontrol ve muayene olmak isteyenleri üzen bir gelişme yşandı. Vatandaşlar mahallerinde bulunan sağlık ocakları ile tedavi oluyor ve ilaç yazdırabiliyordu. 17 Şubat ve 18 Şubat günlerinde Sağlık Ocaklarından randevu almak isteyen vartandaşlar sağlık ocaklarının hizmet vermediğini görünce şaşırdı. Sağlık Ocakları 17 Şubat ve 18 Şubat'ta kapalı mı? Aile Sağlığı Merkezleri Perşembe-Cuma günü neden kapalı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Konuyla ilgili Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'ndan açıklama geldi.

Sağlık Ocakları 17 Şubat ve 18 Şubat'ta kapalı mı?

17 Şubat Perşembe günü ve 18 Şubat Cunma günü sağlık ocaklarının kapalı olacağı açıklandı. Sağlık Ocaklarında görevli aile hekimleri 2 gün iş bırakma eylemi yapacak. Sağlık ocaklarında aile hekimleri eylemde olduğu için vatandaşların sağlık sorunları için acil servislere gitmeleri gerekecek.

Aile Sağlığı Merkezleri Perşembe-Cuma günü neden kapalı?

Aile Sağlığı Merkezleri (Sağlık OCakları) neden kapalı sorusu ise pek çok vatandaş tarafından sorulmaya başlandı. Sağlık ocaklarında aile hekimleri 2 günlük eylem yapacak.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Kemal Noyan Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, şunları seöyledi: “Hekim ve diğer sağlık mensuplarının özlük ve emeklilik haklarının acil olarak iyileştirilmesini, sağlık çalışanına şiddeti önlemeye yönelik etkili ve hukuki bir düzenlemeyi ve Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

17 Şubat Perşembe ve 18 Şubat Cuma günü acil servisler açık mı?

Aile hekimleri acil sağlık hizmeti vermiyor. Eylem günlerinde acil sağlık hizmeti veren acil ve 112 sağlık hizmetleri çalışır durumda olacak.

Balbay: Aike sağlık merkezleri zor durumda

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Taner Balbay tarafından yapılan açıklamalarda ise aile sağlığı merkezlerindeki giderlere değinildi. "Son 10 yılda cari gider ödemeleri giderek azalmakta, elektrik faturaları bile ticarethane olarak gelmektedir. Son asgari ücret artışıyla cari giderlere asgari ücret kadar bile artış yapılmamış, tüm Türkiye'de 15-20 bin sözleşmeli sağlık personeli işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır." diyen Balbay, aile sağlık merkezlerinin zor durumda olduğunu açıkladı.

Sağlık Ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır. .