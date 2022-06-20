Sağlık ocağında saat kaça kadar kan tahlili verilebilir? Aile hekimliğinde kan alma saatleri ne zaman?

Sağlık ocakları veya diğer adıyla aile sağlığı merkezlerine mahalle, köy, ilçe gibi küçük yerleşim birimlerinde sağlık hizmeti veren merkezler denir. Sağlık merkezinde belirli saatler içerisinde kan alımı yapılmaktadır. Sağlık ocağı ne zaman açılıyor? Ayrıntılar burada:

Sağlık merkezlerinde kan tahlili, demir eksikliği testleri, evlilik raporu, kolesterol yağ ölçümü, sağlık raporu, gebelik takibi gibi birçok ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir. Son zamanlarda birçok vatandaş sağlık ocağının çalışma saatlerini ve sağlık ocağında kan alma saatlerini merak ediyor. Peki sağlık ocağı kan alma saatleri ne zaman? Sağlık ocağı ne zaman açılıyor? İşte cevaplar:

Sağlık ocaklarında kan verme saatleri sadece sabah 8.30 ve 10.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Fakat bazı sağlık merkezlerinde 11'e kadar kan almaya devam ediyor. Sabahları alınan kan tahlillerinin sonuçları her zaman ertesi gün çıkmaktadır. Kan tahlilini sabah aç karna yaptırmanız gerekiyor. Cuma günü yapılan tahlillerin sonuçları ise pazartesi günü çıkmaktadır.

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