Sağlık ocağı PCR testi | Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmamış bireylere PCR testi zorunluluğunun getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise PCR testi zorunluluğunun 6 Eylül'den itibaren başlayacağı belirtildi. Aşı olamayan vatandaşlar PCR testini nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Koronavirüs ile mücadelede en önemli kalelerden biri olan sağlık ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? Sağlık ocağında PCR testi yapılır mı? Korona testi nerelerde yapılır?

Sağlık ocağı PCR testi | Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olmamış bireylere PCR testi zorunluluğunun getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise PCR testi zorunluluğunun 6 Eylül'den itibaren başlayacağı belirtildi. Aşı olamayan vatandaşlar PCR testini nereden yapılacağını araştırmaya başladı. Koronavirüs ile mücadelede en önemli kalelerden biri olan sağlık ocaklarında PCR testi yapılıyor mu? Sağlık ocağında PCR testi yapılır mı? Korona testi nerelerde yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Ağustos'ta yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra kameraların karşısına geçerek alınan kararları saçıkladı. Erdoğan 6 Eylül'de tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu ve aşı olmayan öüertmenlerden haftada en az 2 kere PCR testi isteneceğini duyurdu. Erdoğan açıklamasında şunları söledi: "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." Aşı olmayan vatandaşlar da PCR testini nerede yaptırcağını araştırmaya başladı. Peki PCR testi sağlık ocağında yapılır mı? Korona tesiti Aile Sağlığı Merkezlerinde yapılır mı?

SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIR MI?

Sağlık ocakları koronavirüs ile mücadelede Türkiye'nin en önemli sağlık kalelerinden biri oldu. Aşılamada ve vatandaşların en sık gittiği noktalardan biri olan Sağlık Ocakları bu dönemde virüse yakalanan hastaların izolasyon ve takibini de baaşrılı şekilde üstlendi. Sağlık ocağında PCR testi yaptırmak isteyen vatandaşlar Sağlık ocağında PCR testi yapılır mı? Korona testi nerelerde yapılır? sorularına yanıt arıyor. Sağlık ocağında korona PCR testi henüz yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel kliniklerde yaptırılıyor.

KORONA TESTİ NERELERDE YAPTIRILIR?

Koronavirüs testi bazı özel hataneler ile devlet hastanelerinde yaptırılabilir.

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) adı verilen bir test ile teşhis konulur. Bu test sayesinde virüsün genetik parmak izi belirlenir. Koronovirüsü, birkaç farklı virüsün birleşmesiyle ortaya çıkmaktadır. Kolay yolla bulaşan bir hastalık değildir. Hastalığın bulaşması için birkaç virüse aynı anda maruz kalmak gerekmektedir. Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor. Labratuvarda çıkan sonuca göre kişinin pozitif yada negatif olduğu belli olur.

PCR TESTİ ÜCRETSİZ Mİ?

PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir. Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.

MOBİL PCR TESTİ NEDİR?

Mobil PCR testi; evlerde ve iş yerlerinde hastanelere ulaşımı olmayan yaşlı, engelli insanlar için geliştirilmiş olan taşınabilir testtir. Sağlık çalışanları tarafından hastalardan sürüntü alınır ve incelenmesi için laboratuvara gönderilir. Sonuçlar kısa sürede çıkmakta ve pozitif olan hastalar kendilerini karantina altına almalıdır.

PCR TESTİ NEDİR?

Polimeraz zincirleme tepkimesi (polymerase chain reaction - PCR), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isimdir.

PCR yaygın olarak tıbbi ve biyolojik araştırma laboratuvarlarında kalıtsal hastalıkların teşhisi, genetik parmak izlerinin tanımlanması, bulaşıcı hastalıkların teşhisi, genlerin klonlanması, babalık testi ve DNA hesaplaması gibi değişik konularda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

PCR yöntemine dayalı olarak birçok primer olarak adlandırılan başlatıcı DNA teknikleri geliştirilmiştir. bu başlatıcı DNA'lar belli dizilere sahip ve sentetik olarak üretilebilen moleküllerdir. PCR'a dayalı RAPD, AFLP, SSR ve ISSR gibi markör teknikleri geliştirilmiştir. Bu teknikler birçok bitki ve hayvanda genetik akrabalığın teşhisinde tür içi ve türler arasında kullanılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.