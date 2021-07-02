Sağlık ocağı personeline ek ödeme ne kadar yapılacak? Ek ödeme kaç ay yapılacak? Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine ve aile hekimliği personellerine ek ödeme yapma kararı aldı. Karar sonrası eski adıyla sağlık ocağı yeni adıyla aile sağlığı merkezi personeli kendilerine yapılacak ek ödemenin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki sağlık ocağı çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak? Sağlık ocağı personeline kaç ay ek ödeme yapılacak? Aile hekimlerine ne kadar kaç para ek ödeme yapılacak?

Sağlık ocağı personeline ek ödeme ne kadar yapılacak? Ek ödeme kaç ay yapılacak? Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine ve aile hekimliği personellerine ek ödeme yapma kararı aldı. Karar sonrası eski adıyla sağlık ocağı yeni adıyla aile sağlığı merkezi personeli kendilerine yapılacak ek ödemenin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki sağlık ocağı çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak? Sağlık ocağı personeline kaç ay ek ödeme yapılacak? Aile hekimlerine ne kadar kaç para ek ödeme yapılacak?

Aşılamada rekor kırmaya devam eden Türkiye'de sağlık çalışanlarının özverili çalışması bu başarıda önemli bir rol oynuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aile hekimleri ile ilgili şunları söyledi: "Aile hekimliklerimiz, pandemiye karşı baştan beri büyük bir mücadele veriyor. Aşı uygulamasında da ön sıralardalar. Hedefimiz, hizmet verdikleri ailelerde aşısız kimsenin kalmaması. Bakanlığımız, aile hekimliklerimizin başarılarını, toplumumuz adına karşılıksız bırakmayacak" dedi.

Sağlık Ocağı çalışanlarına ek ödeme yapılacak mı?

Sağlık Bakanlığı, aşılama süreçinde önemli rol üstlenen aile hekimlerine de ek ödeme yapma kararı aldı. Bakanlık 'Aşı Programı Teşviki' kapsamında aile hekimlerine ek ödeme yapma kararı aldı.

Sağlık ocağı personeline ek ödeme ne kadar yapılacak?

Karar doğrultusunda, 'Aşı Programı Teşviki' çerçevesinde 1 Temmuz'dan itibaren aile hekimlerine 3 bin, aile sağlığı elemanlarına ise bin 500 liraya kadar aylık ek ödeme yapılacak.

Sağlık Ocağı çalışanlarına ek ödeme kaç ay yapılacak?

Aile hekimi ve personellerine kaç ay ek ödeme yapılacağı henüz belli değil.

Sağlık ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır.

Ek ödeme nedir?

Sağlık çalışanlarına korona savaşı sonrası ek ödeme verilmesine karar verilmişti. Peki ek ödeme nedir? Ek ödeme, personele sağlık tesisine fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktar, 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmemek üzere personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

Bağış, faiz, kira gelirinden elde edilen döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele ek ödeme olarak dağıtılamaz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.