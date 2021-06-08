Sağlık ocağı Biontech aşı randevusu nasıl alınır? Aile Hekimi Biontech aşısı yapar mı?

Aile Hekimi Biontech aşısı yapar mı? Sadece hastanelerde yapılabilen Pfizer - BioNTech'in ürettiği korona virüs aşısının artık sağlık ocaklarında da yapılabileceği açıklandı. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Biontech aşısını seçip aşı olmak isteyenler sağlık ocağı Biontech aşı randevusu nasıl alınır? sorusunu sormaya başladı. Biontech aşısını Aile Sağlığı Merkezlerinde Aile Hekimine yaptırmak isteyenler MHRS üzerinden ya da ALO 182'yi arayarak randevu alabilirler. Biontech randevuları artık sağlık ocağına da veriliyor.

Sadece hastanelerde yapılabilen Pfizer - BioNTech'in ürettiği korona virüs aşısının artık sağlık ocaklarında da yapılabileceği açıklandı. Açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapıldı. Aile Hekimi Biontech aşısı yapar mı? Biontech aşısını seçip aşı olmak isteyenler sağlık ocağı Biontech aşı randevusu nasıl alınır? sorusunu sormaya başladı. Biontech aşısını Aile Sağlığı Merkezlerinde Aile Hekimine yaptırmak isteyenler MHRS üzerinden ya da ALO 182'yi arayarak randevu alabilirler. Biontech randevuları artık sağlık ocağına da veriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs aşılamasında vatandaşın işini kolaylaştıracak bir gelişmeyi duyurdu. Pfizer - BioNTech aşısını olmak isteyen ancak bunun için devlet hastanelerine gidemeyen vatandaşlar bundan böyle Biontech aşılarını sağlık ocaklarında aile hekimlerine yaptırabilecek. Koca Twitter'dan yaptığı açıklamasında şöyle dedi: "Aşıya erişimde yeni kolaylıklar var. Biontech aşısı için artık kamu ve özel hastanelerle birlikte Aile hekimlerimiz de devrede." Biontech aşısını sağlık ocağında yaptırmak isteyen vatandaşlar da Sağlık ocağı Biontech aşı randevusu nasıl alınır? sorusunu sormaya başladı.

Sağlık ocağı Biontech aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık ocaklarında (Aile Sağlığı Merkezi) Biontech aşısı olmak isteyenler öncelike randevu almaları gerekiyor. Bunun için E-nabız, MHRS ve ALO 182'yi kullanabilirler. Randevu sırasında sağlık ocağı seçilebilir.

Aile Hekimi Biontech aşısı yapar mı?

Aile hkimliği bundan böyle Biontech aşısı yapmaya başlayacak. Bionrech aşı randevusu olanlar seçtikleri sağlık ocağında aşılarını yaptırabilecek.

Biontech aşı randevusu nasıl alınır?

E-nabız ve MHRS üzerinden TC kimlik numarası ile giriş yaparak Biontech aşı randevusu alınabilir. Ayrıca ALO 182 aranarak da randevu oluşturulabilir.

Pfizer/BioNTech ile yeni anlaşma

Çin'den gelen Sinovac aşılarında yaşanan tedarik sorununun ardından Sağlık Bakanlığı, Pfizer/BioNTech'le yeni alım anlaşması yaptı. Pfizer ve BioNTech'ten yapılan açıklamada, daha önce yapılan anlaşmayla kararlaştırılan 30 milyon dozun üzerine Türkiye'ye 30 milyon dozu opsiyonlu olmak üzere 90 milyon doz ilave aşı tedarik edileceği belirtildi. Açıklamada, toplamda 120 milyon doz aşının, 2021'de dağıtılmasının beklendiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.