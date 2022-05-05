Sağlık çalışanları yasal düzenleme maddeleri neler? Doktor, hemşire, ebe maaşları artacak mı? Sağlık çalışanları yasal düzenleme içeriği neler?

Sağlık çalışanları yasal düzenleme maddeleri neler? Doktor, hemşire, ebe maaşları artacak mı? Sağlık çalışanları yasal düzenleme içeriğinde neler var? gibi sorular pek çok sağlıkçı tarafından sorulmaya başlandı. Sağlık çalışanları bir süredir sorunlarının giderilmesini talep ediyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan gelen son dakika açıklaması binlerce sağlıkçıyı sevindirdi. Elitaş sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin yakında meclise geleceğini belirtti.

Sağlık çalışanları yasal düzenleme maddeleri neler? Doktor, hemşire, ebe maaşları artacak mı? Sağlık çalışanları yasal düzenleme içeriğinde neler var? gibi sorular pek çok sağlıkçı tarafından sorulmaya başlandı. Sağlık çalışanları bir süredir sorunlarının giderilmesini talep ediyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan gelen son dakika açıklaması binlerce sağlıkçıyı sevindirdi. Elitaş sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin yakında meclise geleceğini belirtti.

Sağlık çalışanları yaşadıkları problemlerin çözülmesini talep ediyordu. Bu konuda yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada sağlıkçıları sevindirdi.

Sağlık çalışanları yasal düzenleme meclise geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş sağlık çalışanlarıyla ilgili yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeleri mayıs ayı içerisinde Meclis gündemine getiriyoruz" dedi.

Sağlık çalışanları yasal düzenleme maddeleri neler?

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçıları sevindirecek çıklamalarda bulunmuştu. 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Erdoğan sağlıkçılara peş peşe müjede vermişti. Sağlık çalışanlarının beklentilerine çözüm sunacak bir paketin çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele, Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulması ve ücret düzenlemesi konusundaki düzenlemeyi paylaştı.

Sağlık çalışanları yasal düzenleme içeriği neler?

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde konuşan Erdoğan açıklamasında şunları dile getirmişti "İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları kati olarak çözecek bir düzenlemeyle ilgilidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu düzenlemeyle, kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor."

İkinci müjde olarak, sağlık çalışanları ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturulduğunu aktaran Erdoğan, "Tüm sağlık mensuplarının, mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbî işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi, bu kurulun iznine bağlı olacak. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline, bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecek. Rücu da, ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki Sorumluluk Kurulu, kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Böylece, sağlık çalışanlarımızın bu iki önemli sorununu kökten çözüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doktor, hemşire, ebe maaşları artacak mı?

Sağlık çalışanlarının ücret düzenlemesiyle ilgili de müjdeler paylaşan Erdoğan şunları kaydetti: "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Bu kapsamda; öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak, sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır."

Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılan bu iyileştirmenin emekliliklerine de yansıyacağını kaydeden Erdoğan, "Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri, emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edilecek şekilde düzenlenecektir. Hemşireler başta olmak üzere, lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3 bin 600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatmak isterim. Bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşları da yeniden ele alınacaktır. Beşinci müjdemiz de aile hekimlerimizedir. Aile hekimlerimizin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.