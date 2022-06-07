Sağlık çalışanları özlük hakları 14 maddelik yasa teklifi içeriği nedir? Hemşire, Ebe, Teknisyen, Tekniker, Doktor maaşları artacak mı?

Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği düzenlemede yeni gelişme yaşandı. AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Sağlık çalışanları özlük hakları 14 maddelik yasa teklifi içeriği nedir? Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi ile hemşire, ebe, teknisyen, tekniker, doktor maaşları artacak mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

Sağlık çalışanlarının dört gözle beklediği düzenlemede yeni gelişme yaşandı. AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Sağlık çalışanları özlük hakları 14 maddelik yasa teklifi içeriği nedir? Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi ile hemşire, ebe, teknisyen, tekniker, doktor maaşları artacak mı? soruları pek çok kişi tarafından sorulmaya başlandı.

AK Parti, sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin 14 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Sağlık Bakanı Fahretin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Özlük hakları noktasında sözleşmeli, kadrolu dahil olmak üzere birçok düzenleme yapılacak. Özlük haklarıyla ilgili konunun bu hafta komisyona gelmesi kuvvetle muhtemel." ifadelerini kullanmıştı.

Sağlık çalışanları özlük hakları 14 maddelik yasa teklifi içeriği nedir?

Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemeyi öngören kanun teklifinde sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında ya da görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu da katalog suçlara dahil edilerek uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor.

Sağlık çalışanlarının özlük hakları düzenlemesi ile maaşlar artacak mı?

14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlıkçılara 5 müjde vermişti. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.

Erdoğan'dan sağlıkçılara 5 müjde

1. Sağlıkçılara şiddete caydırıcı cezalar

Sağlık çalışanlarına görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor.

2- Mesleki sorumluluk

Tüm sağlık mensuplarının muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin uygulamaları nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi kurul iznine bağlı olacak.

3- Maaşlar ve döner sermaye

Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacak. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecek. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecek.

4- Emekli maaşlarına yansıyacak

Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılacak iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.

5- Aile hekimlerini de kapsıyor

Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.