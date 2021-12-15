Sağlık Bakanlığı tekniker atama | 20 bin atama tekniker kontenjanı ne kadar? Sağlık Bakanlığı kaç tekniker atanacak? sorusu şu sıralar atama bekleyen binlerce sağlıkçı tarafından soruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen sağlıkçıların merakla beklediği atama takvimine ve branş dağılımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında '20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. 10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri alımı yapılacak.' dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından atama bekleyen teknikerler kendi branş ve bölümlerine kaç kişinin atanacağını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı tekniker atama | 20 bin atama tekniker kontenjanı ne kadar? Sağlık Bakanlığı kaç tekniker atanacak? sorusu şu sıralar atama bekleyen binlerce sağlıkçı tarafından soruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca atama bekleyen sağlıkçıların merakla beklediği atama takvimine ve branş dağılımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koca açıklamasında "20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. 10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri alımı yapılacak." dedi. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından atama bekleyen teknikerler kendi branş ve bölümlerine kaç kişinin atanacağını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada atama bekleyen sağlıkçıları sevindirmişti. Erdoğan açıklamasında "Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni sağlık personeli alacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından atama bekleyen sağlıkçılar kendi branşlarında ve bölümlerde atama sayısını ve kontenjanların ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Bkan Koca'da atama kontenjanlarına ilişkin flaş açıklama geldi.

Sağlık Bakanlığı tekniker atama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı'na 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi alımı yapılacağını belirtti. Koca açıklamasında şunları söyledi "20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi. Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir. 10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

20 bin atama tekniker kontenjanı ne kadar?

Tekniker atamalarına ilişkin sayı henüz belli değil. ÖSYM tarafında yayımlanacak olan kılavuzda tekniker branş ve kontenjanları netlik kazanacak.

2020 yılı 18 bin sağlık personeli tekniker kontenjanı

Sağlık Bakanlığı bünyesine 2020 yılında yapılan 18 bin personel alımına ilişkin kontenjan ve branş sayıları aşağıdaki gibdir. Listeye bakarak tekniker atamalarına ilişkin bir fikir elde edebilirsiniz...

Sağlık teknikeri nedir?

Sağlık teknikeri; Sağlık Bakanlığı'na ait idari kurumlarda, sağlık ocaklarında, hastanelerde ve acil servislerde çalışabilen, temel sağlık bilgisi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık çalışanıdır. Aynı zamanda evrak ve cihaz hazırlama süreçlerinde de görev alan yetkili kişilerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.