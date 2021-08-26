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Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadro verilecek mi? Sözleşmeli sağlık memurları kadroya geçecek mi?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadro verilecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra en fazla sözleşmeli personel Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmiş durumda. Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli pozisyonlara her yıl binlerce sözleşmeli memur ataması yapılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin “Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim.' açıklamasında bulunması binlerce sözleşmeli memuru heyecanlandırdı. Peki sözleşmeli sağlık memurları kadroya geçecek mi?

31 Dakika Önce
2021-08-26 16:00:20
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadro verilecek mi? Sözleşmeli sağlık memurları kadroya geçecek mi?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadro verilecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra en fazla sözleşmeli personel Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmiş durumda. Sağlık Bakanlığı'nda çeşitli pozisyonlara her yıl binlerce sözleşmeli memur ataması yapılıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin “Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim." açıklamasında bulunması binlerce sözleşmeli memuru heyecanlandırdı. Peki sözleşmeli sağlık memurları kadroya geçecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sözleşmeli personellerin kadroya alınmasına ilşkin yaptığı açıklama binlerce sözleşmeli personeli sevindirdi. Özlük hakları ve maaş açısından kadrolü memurlardan daha düşük haklara sahip olan sözleşmeli memurlar bir an önce kadroya geçmek istiyor. Sağlık Bakanlığı bünyesinde on binlerce sözleşmeli personel istihdam ediliiyor. Peki Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadro verilecek mi? Sözleşmeli sağlık memurları kadroya geçecek mi?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kadro verilecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Bilgin “Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim." dedi. Yüz binlerce sözleşmeli memurun önümüzdeki aylarda kadroya geçirilmesi için çalışma başlatılması bekleniyor.

Sözleşmeli memurlar ne zaman kadroya geçirilecek?

Sabah'tan Betül Alakent'in haberine tüm sözleşmeli personellerin, yerel yönetimler de dahil kadroya alınmasıyla ilgili çalışma yapılacak. Resmi Gazete'de dün yayımlanmış olan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme gerçekleştirilecek. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında, yetkili sendika temsilcileri ve sözleşmeli personelin çalıştığı bakanlık temsilcileriyle birlikte komisyon kurulacak. Kadroya geçiş süreci için bu komisyon çalışacak. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili çalışma yetkili konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak. Hazırlanan çalışma yıl içinde tamamlanarak Meclis'e sunulacak. Meclis'in onayıyla birlikte sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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