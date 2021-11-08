Sağlık Bakanlığı personel atama | Sağlık Bakanlığı personel ilanı yayınladı! Atamalar başladı mı? Binlerce sağlıkçı Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak atamaların bir an önce başlamasını bekliyor. Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada bakanlık bünyesinde iyi bir atama yapılacağını sayının ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtmişti. Bakan Koca'nın açıklamaları atama bekleyen sağlıkçıları umutlandırdı. Peki Sağlık Bakanlığı atama başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atam kadro ve branş dağılımı ne zaman belli olur? Sağlık Bakanlığı yayınladığı son ilan ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı personel atama | Sağlık Bakanlığı personel ilanı yayınladı! Atamalar başladı mı? Binlerce sağlıkçı Sağlık Bakanlığı bünyesine yapılacak atamaların bir an önce başlamasını bekliyor. Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada bakanlık bünyesinde iyi bir atama yapılacağını sayının ise önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtmişti. Bakan Koca'nın açıklamaları atama bekleyen sağlıkçıları umutlandırdı. Peki Sağlık Bakanlığı atama başvuruları başladı mı? Sağlık Bakanlığı atam kadro ve branş dağılımı ne zaman belli olur? Sağlık Bakanlığı yayınladığı son ilan ile 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nin internet sitesinde personel alımı ilanı yayınlandı. İlan göre bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı ilan atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı heyecanlandırdı. İlanların devamı gelir mi?

Sağlık Bakanlığı personel atama

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek personel, 13-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı mülakatla belirlenecek. Adaylar, 8-26 Kasım tarihleri arasında e-Devlet (Sağlık Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek. Alım yapılacak 15 sözleşmeli bilişim personeli için adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecek.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada Sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? sorusuna da yanıt verdi. Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim. Mülakat yapmadan sadece KPSS sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapacağız." dedi.

2021 Sağlık Bakanlığı atama kontenjan, kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca sağlık personeli atamalarına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Sabredelim uzamayacak. Sayı netleşmedi ama zannediyorum bu ay içinde birkaç hafta içinde sayıyla ilgili hangi alanlarda kaç kişinin alınacağıyla ilgili açıklama yapılır.” Bakan Koca'nın açıklamasından da anlaşılacağı üzere atamalar için çok kısa bir süre kaldı. Kontenvjan, branş ve kadro dağılımına ilişkin detaylar da bir kaç hafta içinde belli olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.