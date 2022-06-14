Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapan kim? Ambulans şoförü Sağlık Bakanlığı önünde neden eylem yaptı? Sağlık çalışanı niye eylem yaptı, ne istedi, ne dedi? Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı kendisini ambulansa kilitleyerek eylem yaptı. Ambulansın sirenlerini de açan şahısın 'Bakan Fahrettin Koca gelmezse kendimi patlatacağım' dediği öğrenildi. Uzun çalışma sonucu ikna edilen sağlıkçının neden eylem yaptığı merak ediliyor.

Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapan kim? Ambulans şoförü Sağlık Bakanlığı önünde neden eylem yaptı? Sağlık çalışanı niye eylem yaptı, ne istedi, ne dedi? Ankara'da Sağlık Bakanlığı önünde bir sağlık çalışanı kendisini ambulansa kilitleyerek eylem yaptı. Ambulansın sirenlerini de açan şahısın "Bakan Fahrettin Koca gelmezse kendimi patlatacağım" dediği öğrenildi. Uzun çalışma sonucu ikna edilen sağlıkçının neden eylem yaptığı merak ediliyor.

Ankara'da Sağlık Bakanlığı binası önüne ambulansla giden bir kişi eylem yaptı. Bir sağlık çalışanı sürücü koltuğunda oturduğu ambulansa kendini kilitledi ve oksijen tüplerini açtığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı önünde eylem yapan kim?

Eylem yapan şahısın kim olduğuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sağlık çalışanı kendisini ikna etmeye gelenlere ise megafonla "Ben terörist değilim. Kimse gelmesin, sağlık bakanı gelene kadar buradayım" ifadelerini kullandı.

Ambulans şoförü Sağlık Bakanlığı önünde neden eylem yaptı?

Eylem yapan şahıs "Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Oksijen tüplerini açtım, Sağlık Bakanı buraya gelmezse kendimi patlatırım." dediği öğrenildi.

İkna edilerek ambulanstan indirildi

Sıcak dakikalar yaşanmasına neden olan şahıs ekiplerin uzun süren çalışması ile ikna edilerek araçtan çıkartıldı. 6 yetkilinin uzun süre uğraşarak araçtan çıkartılan şahıs bölgeden uzaklaştırıldı.