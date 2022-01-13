DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kura ile belirlenecek
Sırbistan Cumhurbaşkanı’ndan Müslüman Boşnaklara güvence
''Erdoğan, 2023’te Kılıçdaroğlu ile yarışmak istiyor''
ABD'den askerliğe teşvik primi: 50 bin dolar katılım ikramiyesi
Apple Watch’a Uber şoku
Google Meet’ten yabancı dil bilmeyenlere müjde
Zincir marketlere yeni düzenleme: Artık bu ürünler satılamayacak!
İslam Memiş'ten korkutan 2022 tahminleri
Orban, enflasyonla mücadele için 6 temel gıdaya fiyat sınırlaması getirdi
Perinçek yıllar önceki ''Abdülhamit'' çıkışına değindi: Yanlış anlaşıldım
Polonyalı askerden kan donduran itiraf: 240’tan fazla göçmen öldürülüp çukurlara gömüldü
Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretinde tepki çeken görüntü
Fed: Enflasyon çok yüksek, yüzde 2'ye düşürmeliyiz
İzmir'de deprem!
Milyonların beklediği haber! Yeni ÖTV oranları belli oldu

TIMETURK / GENEL / Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kura ile belirlenecek

Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kura ile belirlenecek

Sağlık Bakanlığına bu yıl çeşitli hizmetler için alınacak işçilerin sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenebilmesine ilişkin, yönetmelik değişikliği yapıldı.

12 Dakika Önce
2022-01-13 09:09:49
Sağlık Bakanlığı'na alınacak işçiler kura ile belirlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Sağlık Bakanlığında istihdam edilecek işçilere yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, 2022'de Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter huzurunda kurayla belirlenebilecek.

Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla seçilecek.

Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine, sırasıyla, aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş