Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2021 | Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı | Sağlık Bakanlığı kura ile atama sonuçları 30 Eylül Perşembe günü açıklanacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılmasına ilişkin takvim geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Atama başvurusu yapan binlerce atama kura sonuçlarını sorgulamak istiyor. Kur a sonuçları https://pbs.saglik.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları | Sağlık Bakanlığı bünyesine atamalar yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılmasına ilişkin takvim geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Atama başvurusu yapana adaylar sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı atamaları kura ile yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2021 atama kura sonuçları açıklandı mı? Doktor atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2021 | Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı | Sağlık Bakanlığı kura ile atama sonuçları 30 Eylül Perşembe günü açıklanacağı duyurulmuştu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılmasına ilişkin takvim geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Atama başvurusu yapan binlerce atama kura sonuçlarını sorgulamak istiyor. Kur a sonuçları https://pbs.saglik.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

Sağlık Bakanlığı atamaları başladı. Geçtiğimiz günlerde SAğlık Bakanlığı'na kura ile atama yapılmasına dair takvim açıklanmıştı. 8-14 Eylül aarasınd başvurular alınmaya başlanmıştı. Başvuru yapan binlerce kişi de sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Sağlık Baskanlığı atama kura sonuçları 30 Eylül'de açıklanacağı duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2021

2021 Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kura çekilişleri başvuru şartları açıklandı. Şartları taşıyan adaylar başvurularını yaptı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılmasına ilişkin takvim geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvimde yer alan tarihlerde adaylar Sağlık Bakanlığı bünyesinde atama yapılması için başvurularını tamamladı. Başvurular yhgm.saglik.gov.tr adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı aracılığı ile gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı başvuruları kura ile belirleneceği belirtilmişti. Peki Sağlık Bakanlığı 2021 atama kura sonuçları açıklandı mı? Doktor atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Sağlık Bakanlığı personel atama kurası 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. 30 Eylül Perşembe günü adaylar sonuçlarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirler.

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı atama takvimi

Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmaya başladı. Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda atama kurası için başvurular 8 -14 Eylül tarihleri arasında saat 18.00'e kadar e- devlet sisteminden yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba açıklanacak. Tüm işlemlerin ardından kura çekilişleri ise 30 Eylül günü https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden açıklanan yer ve saatte yapılacak.

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