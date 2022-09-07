Sağlık Bakanlığı engelli işçi kura sonucu kazanan isim listesi | İŞKUR Sağlık Bakanlığı 1356 işçi kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi kura sonucu kazanan isim listesi | İŞKUR Sağlık Bakanlığı İŞKUR 1356 işçi kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Sağlık Bakanlığı engelli işçi kura sonucu kazanan isim listesi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı bünyesine İŞKUR aracılığı ile 1356 engelli personel alımı noter kurası ile gerçekleşti. 6 Eylül'de saat 10.00'da başlayan kura çekimi canlı olarak da yayınlandı. Sağlık Bakanlığı İŞKUR engelli sağlık personeli alımı için başvuran adaylar kazanan isim listesinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı engelli işçi kura sonucu kazanan isim listesi | İŞKUR Sağlık Bakanlığı İŞKUR 1356 işçi kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Sağlık Bakanlığı engelli işçi kura sonucu kazanan isim listesi belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı bünyesine İŞKUR aracılığı ile 1356 engelli personel alımı noter kurası ile gerçekleşti. 6 Eylül'de saat 10.00'da başlayan kura çekimi canlı olarak da yayınlandı. Sağlık Bakanlığı İŞKUR engelli sağlık personeli alımı için başvuran adaylar kazanan isim listesinin belli olup olmadığını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen engelli vatandaşların başvurduğu alımlarda kuralar çekildi. İŞKUR aracılığı ile yapılan alımlarda merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı engelli 1356 personel alımı için kuralar 6 Eylül'de çekildi. Kura sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu.

Sağlık Bakanlığı engelli işçi kura sonucu kazanan isim listesi

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1356 engelli işçi alımı başvuruları, 15-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi tarihine çevrilmişti. Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi, 6 Eylül'de noter huzurunda gerçekleştirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada kura sonuçlarının iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden yayınlandığı bildirildi.

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 1356 işçi kura sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Sağlık Bakanlığı 1356 engelli işçi alımına ilişkin kura sonuçları iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden açıkalanacak. Başvuru yapan adaylar sonuçlarını bu adres üzerinden sorgulayabilir.

Kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Sağlık Bakanlığı 1356 işçi kura çekilişi Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından (https://youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı işçi alım şartları

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak (15 Ağustos 1982 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Engelli sürekli işçi kadroları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek. .