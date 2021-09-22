Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına alım yapılacağı duyurulmuştu. Atama şekli kıra ile yapılacak. Atama başvurularının sona ermesinden sonra sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura ile atama sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına alım yapılacağı duyurulmuştu. Atama şekli kıra ile yapılacak. Atama başvurularının sona ermesinden sonra sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı kura ile atama sonuçları ne zaman açıklanır?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına açıktan kura ile atama yapılacağı açıklanmıştı. Atama ilanının açılmasından sonra başvurular 8 Eylül'de başlamış 14 Eylül'de sona ermişti. Sağlık Bakanlığı 2021 atamasına başvuran adaylar sonunçların ne zaman açıkkanacağını merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı kura ile atama başvurusu 14 Eylül'de sona ermişti. Adaylar kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. Başvurulara ilişkin ilk değerlendirem sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura çekimi 30 Eylül Perşembe günü yapılacak, yeri ve saati "https://yhgm.saglik.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Atamaya esas evraklar, 15 Ekim Cuma saat 18.00'e kadar alınacak.

Sağlık Bakanlığı atama takvimi 2021

08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

30 Eylül 2021 Perşembe: Kura tarihi

15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.