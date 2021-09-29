Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları | Sağlık Bakanlığı 2021 atama kura sonuçları açıklandı mı? Doktor atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları | Sağlık Bakanlığı bünyesine atamalar yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılmasına ilişkin takvim geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Atama başvurusu yapana adaylar sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı atamaları kura ile yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2021 atama kura sonuçları açıklandı mı? Doktor atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları | Sağlık Bakanlığı bünyesine atamalar yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılmasına ilişkin takvim geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. Atama başvurusu yapana adaylar sonuçların açıklanmasını merakla bekliyor. Sağlık Bakanlığı uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı atamaları kura ile yapılacak. Peki Sağlık Bakanlığı 2021 atama kura sonuçları açıklandı mı? Doktor atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları 2021

2021 Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kura çekilişleri başvuru şartları açıklandı. Şartları taşıyan adaylar başvurularını yaptı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılmasına ilişkin takvim geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Takvimde yer alan tarihlerde adaylar Sağlık Bakanlığı bünyesinde atama yapılması için başvurularını tamamladı. Başvurular yhgm.saglik.gov.tr adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı aracılığı ile gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı başvuruları kura ile belirleneceği belirtilmişti. Peki Sağlık Bakanlığı 2021 atama kura sonuçları açıklandı mı? Doktor atama kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Sağlık Bakanlığı personel atama kurası 30 Eylül Perşembe günü yapılacak. 30 Eylül Perşembe günü adaylar sonuçlarını aşağıdaki bağlantıya tıklayarak sorgulayabilirler.

Sağlık Bakanlığı atama takvimi

Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmaya başladı. Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda atama kurası için başvurular 8 -14 Eylül tarihleri arasında saat 18.00'e kadar e- devlet sisteminden yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba açıklanacak. Tüm işlemlerin ardından kura çekilişleri ise 30 Eylül günü https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden açıklanan yer ve saatte yapılacak.

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları E-Devlet'ten nasıl öğrenilir?

Personel Bilgi Sistemine girişler E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinden yapılmaktadır. https://pbs.saglik.gov.tr/ adresine giren adaylar sisteme giriş yapmak için "E-DEVLET KAPISI GİRİŞİ" butonuna basarak açılan sayfada E-Devlet Şifresi, Mobil İmza,E-imza, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı yöntemlerinden birisini seçerek sisteme giriş yapabilir.

Sağlık Bakanlığı atama kura başvuru şartları

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan

diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

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