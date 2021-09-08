Sağlık Bakanlığı atama 2021 | Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları 2021 ne zaman?

Sağlık Bakanlığı atama 2021 | Sağlık Bakanlığı atama süreci başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesine ilk defa ve yeniden atama kura başvurularının tarihi belirlendi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. Atamalar kura çekimi yöntemi ile yapılacak. Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi başvurusuna katılanlar sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları 2021 ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi sonuçlarının belli olacağı tarih...

Sağlık Bakanlığı atama 2021 | Sağlık Bakanlığı atama süreci başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesine ilk defa ve yeniden atama kura başvurularının tarihi belirlendi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kuruluşlara uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına atama yapılacak. Atamalar kura çekimi yöntemi ile yapılacak. Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi başvurusuna katılanlar sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları 2021 ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 Sağlık Bakanlığı atama kura çekimi sonuçlarının belli olacağı tarih...

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına yönelik çeşitli sayılarda atamalar gerçekleşecek. Tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme yapılacağı duyurulmuştu. Atama başvurusunda bulunan adaylar da kura sonuçlarının ne zaman belli olacağına yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı atama takviminde kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları 2021 ne zaman?

2021 Sağlık Bakanlığı 2. dönem atama kura çekilişleri başvuru şartları açıklandı. Başvurular ise yhgm.saglik.gov.tr adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı aracılığı ile gerçekleştirilecek. Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınmaya başladı. Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda atama kurası için başvurular 8 -14 Eylül tarihleri arasında saat 18.00'e kadar e- devlet sisteminden yapılacak. Başvuru değerlendirme sonuçları 22 Eylül Çarşamba günü açıklanacak. Başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba açıklanacak. Tüm işlemlerin ardından kura çekilişleri ise 30 Eylül günü https://yhgm.saglik.gov.tr adresinden açıklanan yer ve saatte yapılacak.

Sağlık Bakanlığı atama kura başvuru şartları

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Eylül 2021 Salı günü saat 18:00'e kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan

diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun'un 18 inci maddesi kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

Sağlık Bakanlığı atama takvimi 2021

08 Eylül 2021 Çarşamba – 14 Eylül 2021 Salı Saat 18:00'e kadar PBS üzerinden başvuruların yapılması

22 Eylül 2021 Çarşamba: Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma Saat 18:00'e kadar: İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

29 Eylül 2021 Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

30 Eylül 2021 Perşembe: Kura tarihi

15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00: Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.