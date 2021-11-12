Sağlık Bakanlığı 2021 önlisans tıbbi sekreter alımı |Sağlık Bakanlığı 2021 önlisans tıbbi sekreter teknikeri kaç kişi alınacak? 40 bin atama Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik atama sayısı belli oldu mu? sorusu atama bekleyen tıbbi sekreterler tarafından sıkça soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Açıklama sonrası atama bekleyen sağlıkçılar kendi branşlarında ne kadar alım olacağını merak edip araştırmaya başladı. Tıbbi sekreterler de kendi branşlarına ayrılan kontenjanı merak ediyor. 40 bin sağlık personeli alımına ilişkin sayılar henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde rakamların netleşmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 2021 önlisans tıbbi sekreter alımı |Sağlık Bakanlığı 2021 önlisans tıbbi sekreter teknikeri kaç kişi alınacak? 40 bin atama Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik atama sayısı belli oldu mu? sorusu atama bekleyen tıbbi sekreterler tarafından sıkça soruluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Açıklama sonrası atama bekleyen sağlıkçılar kendi branşlarında ne kadar alım olacağını merak edip araştırmaya başladı. Tıbbi sekreterler de kendi branşlarına ayrılan kontenjanı merak ediyor. 40 bin sağlık personeli alımına ilişkin sayılar henüz netleşmedi. İlerleyen günlerde rakamların netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 40 bin eyni sağlık personeli alınacağını duyurdu. Bu haber atama bekleyen binlerce sağlık mezununu sevindirdi. Erdoğan'ı açıklamasından sonra sağlıkçılar kendi branş ve bölümlerinden ne kadar alım yapılacağını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığı 2021 önlisans tıbbi sekreter kaç kişi alınacak? Sayı açıklandı mı?

Atama bekleyen Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunları 40 bin atama içinde kendilerine ne kadar kontenjan ayrıldığını merak ediyor. Erdoğan açıklamasında "Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum." dedi. Tıbbi sekrerter atama sayısına ilişkin rakam henüz net değil. İlerleyen günlerde Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı kontenjan ve branş dağılımlarının açıklanması bekleniyor.

40 bin atama Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik atama sayısı

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünden kaç kişinin atanacağı henüz belli deği. 2020 yılında yapılan 12 bin sağlık personeli atamasında önlisans tıbbi sekreter 327 kişi atanmıştı. Lise tıbbi sekreter ise 169 olarak gerçekleşmişti.

Tıbbi sekreter nedir?

Tıbbi sekreterler sağlık kuruluşlarında görev alan belge ve evaklama işleri ile meşgul olan bir meslekdir. Tıbbi sekreter olarak kamu hastanelerine atanmak için KPSS puanına ihtiyaç vardır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.