Koronavirüs pandemisi sebebiyle sık sık ismini duyduğumuz ve gündemden düşmeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hayat hikayesiyle de birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Özellikle pandemi sürecinde birçok kişi hakkında pek detaylı bilgi sahibi olmadığı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hakkında araştırmalar yaptı. Peki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nereden mezun olmuştur? Fahrettin Koca kariyerinde neler yapmıştır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın siyasi hayatı nasıl şekillenmiştir?

2020'nin Mart ayından beri hayatımızı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle sıklıkla ismini duyduğumuz Fahrettin Koca'nın hayat hikayesi de birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Koronavirüs sürecinde yürüttüğü hassas çalışma ile, salgının en hafif şekilde atlatılmasını hedefleyen Fahrettin Koca, zaman zaman eleştirilerin de odağında bulunmaktadır. Peki bu günlerde adını sıkça duyduğumuz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir? Kariyeri ve siyasi yaşamı nasıl şekillenmiştir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hayatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1965 yılında Konya Kulu'da dünyaya gözlerini açmıştır. Lise eğitimine kadar Konya'da bulunan Koca, lise eğitimi için Bursa Erkek Lisesi'ne gitmiştir. Daha sonra bu liseden mezun olan Fahrettin Koca, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine başlamıştır. 1988 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olarak doktor olmuştur. Uzmanlığını da yine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında yaparak elde etmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kariyer hayatı

Fahrettin Koca birçok özel ve resmi kuruluşta hem doktorluk hem de yöneticilik görevlerini üstlenmiştir. Çalıştığı kurumlarda Türkiye'nin sağlık alanında marka değer olması için belli atılımlar ve çalışmalarda görev alarak çeşitli sorumluluklar üstlenmiştir. Aynı zamanda bilfiil başkanlığını yürüttüğü Türkiye Sağlık ve Araştırma (TESA) Vakfı'nın girişimleri 2009 yılında kurulan ve daha çok sağlık alanına odaklı İstanbul Medipol Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığını da yapmıştır. Bu süreçte kurulan Medipol Üniversitesi vasıtasıyla Türkiye'nin sağlık sektöründeki ihtiyaçlarını karşılayacak alanında uzman doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları yetiştirilmiştir.

Bunun yanı sıra Fahrettin Koca birçok kuruma da üyedir. Bu kurumların başında Türk Pediatri Kurumu, İstanbul Ticaret Odası Sağlık Meslek Komitesi, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) gelmektedir. Fahrettin Koca bu kuruluşlara üyeliklerinin yanı sıra, bazı kuruluşlarda da başkanlık ve başkan yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Bu kurumların başında başkan yardımcılığını yürüttüğü Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi ve başkanlığını yürüttüğü Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği ile Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi gelmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın siyasi yaşamı

Fahrettin Koca, sağlık alanındaki çalışmalarının ve yürüttüğü faaliyetlerinin yanı sıra son dönemlerde siyaset arenasında da aktiftir. Her ne kadar siyaset arenasında yeni de olsa, koronavirüs pandemisi nedeniyle adı sürekli gündemdedir. Fahrettin Koca ilk olarak 2018 yılında gerçekleşen genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından milletvekili olmadan kabineye alınan ilk Sağlık Bakanı'dır. 2017 referandumuyla Bakanlar Kurulunda bulunan bakanların, milletvekil olma şartları kaldırılmasıyla bu süreç gerçekleşmiştir. Bu sebeple Fahrettin Koca, Ak Parti listelerine girmeden doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiştir. Böylelikle Fahrettin Koca, Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Sağlık Bakanı olarak görevini sürdürmektedir.

Fahrettin Koca, Hale Koca ile evlidir ve 4 tane çocukları vardır.

Genel olarak sakin yapısı ve muhatapları ile saygı çerçevesinde kurduğu iletişim birçok kişi tarafından taktirle karşılanmaktadır. Mesleğinde gösterdiği titizlik ve özellikle koronavirüs pandemisinde göstermiş olduğu ve göstermeye devam ettiği özveri salgın sürecinin kontrol edilmesinde önemli bir etkendir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.