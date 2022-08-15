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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ''Beyaz Reform'' paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu bildirdi.

1 Saat Önce
2022-08-15 22:40:10
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ''Beyaz Reform'' paylaşımı

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."

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