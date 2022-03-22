Safiye Soyman aldatıldı mı? Faik Öztürk Safiye Soyman'ı aldattı mı? Televizyon dünyasının en bilindik yüzlerinden olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti ile ilgili flaş iddialar gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk bir kadınla oldukça samimi anlar yaşadı. İddialar sonrası açıklamalarda bulunan Faik Öztürk ise kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Safiye Soyman'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Safiye Soyman aldatıldı mı? Faik Öztürk Safiye Soyman'ı aldattı mı? Televizyon dünyasının en bilindik yüzlerinden olan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çifti ile ilgili flaş iddialar gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddiasına göre Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk bir kadınla oldukça samimi anlar yaşadı. İddialar sonrası açıklamalarda bulunan Faik Öztürk ise kendisine kumpas kurulduğunu söyledi. Safiye Soyman'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Televizyon dünyasında sık sık erkanlara şıkan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çiftinin ilişkilerine dair çok çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Mgazin dünyasında konuşulan olaya göre Faik Öztürk bir kadınla yakalandı. Söylemezsem Olmaz'ın iddialarından sonra Faik Öztürk'ten oldukça konuşulacak bir yanıt geldi. Faik Öztürk kendisine kumpas kurulduğunu canlı yayında söyleyince Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Bircan Bali ile Seren Serengil'i kızdırdı.

Safiye Soyman aldatıldı mı?

Safiye Soyman'ın sevgilisi Faik Öztürk'ün bir kadınla samimi şekilde yakalandığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Safiye Soyman'dan ise konuya ilişkin henüz açıklama gelmedi. Faik Öztürk iddiaların ortaya çıkmasından sonra Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlandı.

Faik Öztürk Safiye Soyman'ı aldattı mı?

Faik Öztürk yaptığı açıklamada kendisine kumpas kurulduğunu belirterek şunları söyledi: "Benden bunları çekip muhabir para istedi. Ben kadını tanımam etmem kadını da onlar ayarlamış zaten sonra geldiler benden para istiyorlar. Mesajları bile var. Beyaz TV muhabiri kadına 'Geçerken sarıl öp' demiş. Mesajı var. Kadın bana söyledi." Bircan Bali "Bizi itham ediyorsunuz, bize mesajları gönderin" diyerek sinirlendi. Faik Öztürk ise "Ben kaç yaşında adamım yalan mı söyleyeceğim? Benim başım dik. 5 tane kadın davet etti, oturdum. Salak mıyım böyle bir şeyi açıktka yapayım" dedi.

Safiye Soyman'dan açıklama gelmedi

Faik Öztürk ile yıllardır birlikte olan ve birlikte programlar ve ekinlikler yapan Safiye Soyman'dan aldatma iddialarına ilişkin henüz açıklama gelmedi.

.