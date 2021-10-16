Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararına göre İstanbul İl Müftülüğü görevine Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Önemli atamanın ardından Safi Arpaguş'un kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Safi Arpaguş kimdir? İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş nereli? İşte Safi Arpaguş'un hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'de önemli atama kararı yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan atama kararına göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan İstanbul İl Müftülüğü görevine Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı. Daha önce Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Safi Arpaguş'un kim olduğu internette araştırılmaay başlandı. Peki İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kimdir?

Safi Arpaguş kimdir?

Safi Arpaguş 1967 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul eğitimin ardından liseyi Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için gittiği M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu.

Mezuniyetin ardından üniversitede araştırma görevlisi olmak için başvuru yapan Safi Arpaguş 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi oldu.

1994 yılında “Aziz Mahmud Hüdâyî'nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını tamamladı. Ardından da 2001 yılında “Mevlânâ'nın Dîni Anlatım Metodu” isimli tez ile de doktorasını tamamladı.

Yurt dışında bir süre eğitim gördü. Bu sıradayabancı dilini geliştirme fırsatı da buldu.

Safi Arpaguş 2002-2003 yılları arasında İngiltere'de, 2010 yılında Suriye'de bulundu.

2008 yılında Doçent olan Safi Arpaguş 2014 yılında ise Profesör oldu.

Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi olarak görev yapıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre İstanbul il müftüsü olarak atanmıştır.

Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şu şekildedir:

Mevlânâ ve İslâm, -Algı ve Anlatım-; Mevlevîlik'te Manevî Eğitim; Aziz Mahmud Hüdâyi, Sohbetler; Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, -Heyet-, I-XIII; İsmail Rüsûhî Ankaravî, Minhâcü'l-Fukarâ.

Müftü nedir?

Müftü, il ve ilçelerde Müslümanların din işlerine bakan, fetva verebilen görevli. Sadece ilahiyat mezunları müftü olabilir. Müftünün İslami ilimler yönünden kendini geliştirmiş olması gerekir. Kasım 2017 tarihi itibarıyla müftülere resmî nikâh kıyabilme yetkisi verilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.