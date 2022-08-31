Safer ayı ne zaman? 2022 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında okunacak dualar nelerdir?

İslam dünyasında kaza ve musibet ayı olarak kabul edilen Safer ayı ile ilgili araştırmalar başladı. Hicri takvimde yeri olan ve Müslümanların en sık karşılaştığı sıkıntı olarak nitelendirilen Safer ayında yapılması gerekenler merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Safer ayı nedir? 2022 Sefer ayı ne zaman? Safer ayında hangi dualar okunmalıdır?

Safer ayı, Hicri takvime göre ikinci aydır. Hicri aylar içinde, müslümanların en fazla sıkıntıya uğradığı bir aydır. Muharrem'den sonra başlayan Safer ayı, Müslümanlar tarafından dua ve ibadetle geçmektedir. Safer ayının uğursuz ve musibet ayı olduğu söylenmektedir. Peki, Sefer ayı ne zaman? 2022 Safer ayı ne zaman başlıyor? Safer ayında okunacak dualar nelerdir?

Sefer ayı ne zaman? 2022 Safer ayı ne zaman başlıyor?

Hicri ayların ikincisi olan 2022 yılı Safer ayı 28 Ağustos 2022 tarihinde başladı.

Safer ayında okunacak dualar nelerdir?

Safer Ayı'nın ilk ve son çarşamba günü gecesinde yani Perşembe gecesinden itibaren şu ibadetler gerçekleştirilir:

1 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

2 Rekât : Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

3 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

4 Rekât : Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

Selam verdikten sonra:

7 defa “Estağfirullah El Azimé

11 defa “Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

.