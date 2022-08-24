Safari nedir? Safari aracı nedir? Türkiye'de safari yapılır mı? Muğla'nın Marmaris ilçesinden gelen son dakika haberine göre safari aracı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu bildiriliyor. Yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Safari nedir? Safari aracı nedir? Türkiye'de safari yapılır mı? Muğla'nın Marmaris ilçesinden gelen son dakika haberine göre safari aracı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu bildiriliyor. Yaşanan kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde acı bir olay yaşandı. Turistleri taşıyan safari aracı devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti 6 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken safarinin ne olduğu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Safari nedir?

Safari, özellikle doğu veya güney Afrika'da vahşi hayvanları gözlemlemek için yapılan bir kara yolculuğudur. Safari bazı anlamlarda doğa gezintisi olark da tanımlanabilir. Ülkemizde de doğa gezintileri için araçla safari düzenleniyor. Akdeniz ve Ege bölgeleri safari turlarının en sık yapıldığı alanlar.

Safari aracı nedir?

Safari araçları genellikle çok sayıda kişiyi alan büyük araçlardır. Safari araçları dışarısının rahat görülebileceği özelliktedir.

Türkiye'de safari yapılır mı?

Ülkemizin pek çok yerinde safari turları düzneleniyor. Doğal güzellikleri keşfetmek için safari araçları ile turlar düzenleniyor.