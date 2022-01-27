Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim, neden öldürdü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri kim, yakalandı mı? Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bakırköy'de bir balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü üzerine polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili iki kişi yakalandı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim, neden öldürdü? Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri kim, yakalandı mı? Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi ve eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bakırköy'de bir balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü üzerine polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olayla ilgili iki kişi yakalandı.

Beşiktaş Spor Kulübü'nin eski yöneticilerinden ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu İstanbul Bakırköy'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförü de olaydan yaralı kurtuldu. Elkiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam edeken saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aynı restoranda 2017 yılında da Avukat Kudbettin Kaya'nın da öldürüldüğü ortata çıktı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kim, neden öldürdü?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de bir balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yerde kalan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na ilk müdahale olay yerinde yapıldı ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu kurtarılamadı. Kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun olaydan önce Fikret Orman'la görüştüğü öğrenildi. Akşam saatlerindeki görüşme sonrası Fikret Orman'ın restorandan "uçağım var" diye ayrıldığı belirtildi. Edinilen bilgiye göre, bir süre sonra ise dört kişi, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmek için restorana geldi. Dört şüpheliden ikisi restoranın arka tarafında bulunan masada Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile görüşmeye başladı. Görüşme sırasında tartışma çıkmasıyla iki saldırgan önce masada iki el ateş etti. Ardından restoran dışından da iki el daha ateş ederek bekleyen diğer iki kişiyle olay yerinden uzaklaştı. Saldırganları yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri kim, yakalandı mı?

Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili iki kişi yakalandı. Kimlikleri tespit edilen üç kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. 42 yaşında olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ünlü sunucu Ece Erken'in eşi olarak biliniyordu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu aynı zamanda eski Beşiktaş yöneticisiydi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kendi hukuk bürosunu açan Şafak Mahmutyazıcıoğlu pek çok firmanın hukuk danışmanlıoğını yürtüttü. Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti. Aynı zamanda Beşiktaş yöneticisi de olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu 2 çocuk babasıydı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yaptı. .