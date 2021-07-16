Sadri alışık kimdir? Sadri Alışık filmleri hangileri? Sadri Alışık nereliydi? Türk sinemasının efsane isimlerinden Sadri Alışık'ın kim olduğu genç kitle tarafından merak edilmeye başlandı. Yeşilçam olarak bilinen Türk sinemasında onlarca yapımda rol alan Sadri Alışık 'Turist Ömer' rolü ile milyonlarca kişinin hafızasına kazındı. Oyunculuğu ile kendisinden sonra gelenlere ışık tutan Sadri Alışık 1944 yılında Günahsızlar adlı filmde oynayarak sinema dünyasına adım attı. Sadri Alışık 18 Mart 1995 tarihinde 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte Sadri Alışık'ık hayatı ve biyografisi...

Sadri alışık kimdir? Sadri Alışık filimler hangileri? Sadri Alışık nereliydi? Türk sinemasının efsane isimlerinden Sadri Alışık'ın kim olduğu genç kitle tarafından merak edilmeye başlandı. Yeşilçam olarak bilinen Türk sinemasında onlarca yapımda rol alan Sadri Alışık 'Turist Ömer' rolü ile milyonlarca kişinin hafızasına kazındı. Oyunculuğu ile kendisinden sonra gelenlere ışık tutan Sadri Alışık 1944 yılında Günahsızlar adlı filmde oynayarak sinema dünyasına adım attı. Sadri Alışık 18 Mart 1995 tarihinde 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte Sadri Alışık'ık hayatı ve biyografisi...

Sadri Alışık Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasına adını altın harflerle yazdırmış usta bir sanatçıydı. Sadri Alışık'ın filmlerinde kullandığı replikler halen günümüzde kullanılmaya devam ediyor. Sadri Alışık'ın filmlerindeki samimiyet ve sıcaklık onu izleyici ile aynı noktada buluşturan en önemli özellikti. 5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen usta isim Türk tiyatrosuna ve sinemasına çok şey kazandırdı. Sadri Alışık sanat hayatı boyunca 200'den fazla filmde rol aldı. Sadri Alışık 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle izleyicilerin günlünde taht kurdu. Son günlerde gençler de Sadri Alışık'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Sadri alışık kimdir? Sadri Alışık filimler hangileri? Sadri Alışık nereliydi? İşte Sadri Alışık'ın hayatı ve biyografisi...

SADRİ ALIŞIK KİMDİR?

Sadri Alışık'ın tam adı ile Mehmet Sadrettin Alışık'tır. Sadri Alışık İstanbul'da 5 Nisan 1925 tarihinde dünyaya geldi. Sadri Alışık Türk sinemasına ve tiyatrosuna adını altın harflerle yazdırmış tiyatrocu ve sinema oyuncusudur. Sadri Alışık 200'den fazla yapımda rol almıştır ve canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman rolleri ile milyonların gönlüne taht kurmuştur.

Sadri Alışık çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu; okul piyeslerinde rol aldı. Sahneye ilk defa 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıktı. Beykoz Ortaokulundan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu.

Lise yıllarında Cağaloğlu Halkevi'nde tiyatro eğitimine başladı. Bu arada Ankara Devlet Konservatuvarı sınavına girip kazanmasına rağmen gözleri miyop olduğu için kayıt yaptıramadı ve İstanbul'a dönüp tiyatroya halkevinde devam etti. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde eğitim gördü.

Profesyonel oyunculuğa 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda başladı. Onu halkevindeki bir oyunda izleyen ve beğenen sinema yönetmeni Faruk Kenç'in teklifi üzerine 1944 yılında Günahsızlar adlı filmde rol alarak sinemaya başladı. 19 yaşına iken çevirdiği bu film ile tanındı. Üç yıllık askerlik dönemi nedeniyle bu filmin ardından sinemaya ara verdi. 1950'li yıllarda sinemaya döndüğünde Yeşilçam filmlerinde daha çok yan rollerde görev aldı. Özellikle tarihî filmlerde küçük rollerde oynadı.

Sadri Alışık 1951'de Küçük Sahne Tiyatrosu'nun kadrosuna girdi. Küçük Sahne'nin ardından Karaca, Site, Oda, Kent Oyuncuları ve Oraloğlu tiyatrolarında pek çok oyunda rol aldı. Bu dönemde ayrıca yerli ve yabancı filmlere seslendirme yaptı. 1951'de ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Neriman Esen ile yaptı. Bu evlilik 1957'de sona erdi.

1950'lerin sonunda sinema filmlerindeki rolleri büyümeye başladı. Başrolde oynadığı ve bir sokak şarkıcısını canlandırdığı Hicran Yarası filmi o yılın en çok izlenen iki filminden biri oldu. Aynı yıl Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Düşman Yolları Kesti ve Kalpaklılar filmlerinde birbirinden zıt karakterler canlandırdı. 1959 yapımı Zümrüt filmindeki "Doktor Fuat" rolü ile Gazeteciler Cemiyeti Türk Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü. Aynı yıl Yalnızlar Rıhtımı filminde Çolpan İlhan ile başrolleri paylaştı ve rol arkadaşı Çolpan İlhan ile 20 Ağustos 1959'da evlendi. Bu evlilikten oğulları Kerem Alışık (1960) dünyaya geldi.

1960'ların başında ya paraya, kumara kadına düşkün kötü adam ya da salon komedilerinde sevimli delikanlı, jönün sempatik arkadaşı rollerinde oynadı. 1961'de çekilen Nejat Saydam'ın yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk Küçük Hanımefendi filminde canlandırdığı Bülent Soysal karakteri Alışık'ın film yıldızlığına yükselişinde ilk basamak oldu.[2] Filmin başarısı üzerine serinin diğer filmleri çekildi. Devam filmlerinde Bülent karakterinin hikâyedeki yeri ve önemi giderek arttı.

Alışık, 1964-1970 yılları arasında filmlerde seslendirdiği şarkılardan oluşan üç kırkbeşlik plak çıkardı. 1968 yılında ise hem şarkı söylediği hem de hikayeler anlattığı gazino programlarına başladı. Gösterisini tek kişilik bir piyese çeviren Alışık, 1980'e kadar sürdürdüğü gazino programlarını "dünün meddahını bugüne uyarlamak istedim" diye anlatmıştır. Sahne şovunda anlattığı "Müjgan" hikayesi çok beğenilince 1970'te Ah Müjgan Ah adıyla sinemaya aktarılmıştır. Gazino programlarının ardından şarkıcılığını öne çıkardığı Acı İle Karışık (1969), Menekşe Gözler (1969), Üvey Ana (1971) gibi filmler çevirdi.

Alışık, Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 1970'li yılların ikinci yarısında Yeşilam filmlerinin seyirci kitlesi azalmaya başlayınca gazino programlarına ağırlık verdi. 1977'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Acı Hatıralar filminden başrol oynadıktan sonra sinemaya 9 yıl ara verdi. Yakın dostu Ayhan Işık'ın 1979'da ölümü ile çok sarsıldı ve adeta hayat küsen sanatçı 1986'da Şalvar Bank filmi ile sinemaya geri döndü.

1986'nın ardından, geçirdiği karaciğer rahatsızlığı sebebiyle oyunculuğa yeniden ara verdi. 1990'da dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın sağladığı imkanlarla karaciğer nakli için ABD'ye gitti. Döndükten sonra bir özel televizyon kanalında Sadri Alışık Halk Show adlı bir program sundu ancak ilk sezonun tamamlanınca bu programdan ayrıldı.

Uzun bir hastalık döneminin ardından 1994 yılında son filmi Yengeç Sepeti'ni çekti. Bu filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'la beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SADRİ ALIŞIK'IN OYNADIĞI FİLMLER

Hatıralar Sineması 2006

Yengeç Sepeti 1994

Saat Sabahın Dokuzu 1987

Kız Babası 1986

Bebek Davası 1986

Çapkın Baba 1986

Eşşek Oğlum Ve Ben 1986

Çalıkuşu 1986

Babamın Namusu 1986

Şalvar Bank 1986

Kartallar Yüksek Uçar 1983

Baş Belası 1977

Seyahatname 1977

Acı Hatıralar 1977

Hamza Dalar Osman Çalar 1976

Saffet Beni Affet 1976

Ben Sana Mecburum 1976

Haşhaş 1975

Deli Deli Tepeli 1975

Atını Seven Kovboy 1974

Ayyaş 1974

Ne Hakem 1974

Turist Ömer Uzay Yolunda 1973

Dertli 1973

Dikiz Aynası 1973

Tatlım 1973

Balıkçı Osman 1973

Gelinlik Kızlar 1972

Afacan Harika Çocuk 1972

Ay Aman Of. 1972

Sevgili Hocam 1972

Kırk Yalan Memiş 1972

Aynı Yolun Yolcusu 1972

Tamam Mı Canım 1971

Kavanoz Dipli Dünya 1971

Toto Kralı 1971

Ayıbettin Şemsettin 1971

Ali Baba ve Kırk Haramiler 1971

Çılgın Yenge 1971

Cımbız Ali Yırtık Niyazi 1971

Afacan Küçük Serseri 1971

Üvey Ana 1971

Sevdiğim Uşak 1971

Talihsiz Baba 1970

İç Güveysi 1970

işler Karışık 1970

Zalim 1970

Erkeklik Öldü Mü Abiler 1970

Ah Müjgan Ah 1970

Tatlı Hayal 1970

Turist Ömer Yamyamlar Arasında 1970

Fatoş Talihsiz Yavru 1970

Fıstık Gibi 1970

Afacan 1970

Darıldın Mı Cicim Bana 1970

Turist Ömer Boğa Güreşçisi 1970

Arkadaşlık Öldü Mü? 1970

Menekşe Gözler 1969

Acı İle Karışık 1969

Kaldırım Çiçeği 1969

Muhabbet Kuşu 1969

Ağlama Değmez Hayat 1969

Damga 1969

Turist Ömer Arabistan'da 1969

Serseri Kabadayı 1969

Hancı 1969

Hancı(ıı) 1969

Paydos 1968

Benimle Evlenir Misin 1968

Efkarlı Sosyetede 1968

Kırmızı Fener Sokağı 1968

Dertli Gönlüm 1968

Agora Meyhanesi 1968

Ringo Kazım 1967

Şaşkın Hafiye Kilink-e Karşı 1967

Yıkılan Gurur 1967

Marko Paşa 1967

Serseriler Kralı 1967

Hindistan Cevizi 1967

Gecekondu Peşinde 1967

Akşamcı 1967

Ağır Suç 1967

Bekar Odası 1967

Serseri (vıı) 1967

Kız Kolunda Damga Var 1967

Bitirimsin Abi 1967

Ah Güzel İstanbul 1966

Milyonerin Kızı 1966

Kaderin Cilvesi 1966

Karakolda Ayna Var 1966

Sokak Kızı 1966

Seni Bekleyeceğim 1966

Turist Ömer Almanya'da 1966

Günahkar Kadın 1966

Boyacı 1966

Aah Güzel istanbul 1966

Şoför Deyip Geçmeyin 1966

Efkarlıyım Abiler 1966

Gariban 1966

Sevgilim Bir Artistti 1966

Yankesicinin Aşkı 1965

Şakayla Karışık 1965

Sana Layık Değilim 1965

Serseri Aşık 1965

Üç Kardeşe Bir Gelin 1965

Adım Çıkmış Sarhoşa 1965

Kocamın Nişanlısı 1965

Ava Giden Avlanır 1965

Hırsız 1965

Berduş Milyoner 1965

Turist Ömer Dümenciler Kralı 1965

Soytarı 1965

Komşunun Tavuğu 1965

Pantolon Bankası 1965

Nazar Değmez İnşallah 1965

Beş Şeker Kız 1964

Hızır Dede 1964

Afili Delikanlılar 1964

Ayşecik Cimcime Hanım 1964

Avare 1964

Fıstık Gibi Maşallah 1964

Turist Ömer 1964

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız 1964

Taşralı Kız 1964

Anadolu Çocuğu 1964

Bomba Gibi Kız 1964

Kelebekler çift Uçar 1964

Sıkı Dur Geliyorum 1964

Sokakların Kanunu 1964

Köye Giden Gelin 1964

Erkek Sözü 1964

Uçurumdaki Kadın 1964

Ahtapotun Kolları 1964

Üç Öfkeli Genç 1963

Bize De Mi Numara 1963

Çalınan Aşk 1963

Dişi Kurt 1963

Maceralar Kralı 1963

Acı Aşk 1963

Geçim Dünyası 1963

Helal Olsun Ali Abi 1963

İlk Göz Ağrısı 1963

Tatlı Sert 1963

Kendini Arayan Adam 1963

Korkusuz Kabadayı 1963

Arka Sokaklar 1963

Daima Kalbimdesin 1962

Ayşecik Yavru Melek 1962

Küçük Hanımın Şoförü 1962

Fatoş'un Bebekleri 1962

Küçük Hanım Avrupada 1962

Hayat Bazen Tatlıdır 1962

Küçük Hanımın Kısmeti 1962

Aman Kimse Duymasın 1962

Silahlar Konuşuyor 1961

Seviştiğimiz Günler 1961

Utanmaz Adam 1961

Küçük Hanımefendi 1961

Kül Kedisi 1961

Seni Benden Alamazlar 1961

Aşkın Saati Gelince 1961

Şahane Kadın 1961

Cumbadan Rumbaya 1960

Yalnızlar Rıhtımı 1959

Ben Kahbe Değilim 1959

Düşman Yolları Kesti 1959

Kalpaklılar 1959

Zümrüt 1959

Şeytan Mayası 1959

Hicran Yarası 1959

Altın Kafes 1958

İstanbul Macerası 1958

Duvaklı Göl 1958

İftira 1958

Kahpenin Aşkı 1957

Beş Hasta Var 1956

Sevdiğim Sendin 1955

Izdırap şarkısı 1955

Beyaz Şehir 1955

Battal Gazi Geliyor 1955

Suçlu Benim 1953

Halıcı Kız 1953

Soygun 1953

iki Süngü Arasında 1952

Yavuz Sultan Selim Ağlıyor 1952

Tanrı Şahidimdir 1951

Vatan Ve Namık Kemal 1951

İstanbul Çiçekleri 1951

Allahaısmarladık 1951

Hürriyet Şarkısı 1951

Kendini Kurtaran Şehir 1951

Çakırcalı Mehmet Efe 1950

İstanbul Geceleri 1950

Fato 1949

Günahsızlar 1944

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.