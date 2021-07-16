Sadri alışık kimdir? Sadri Alışık filmleri hangileri? Sadri Alışık nereliydi?
Sadri alışık kimdir? Sadri Alışık filmleri hangileri? Sadri Alışık nereliydi? Türk sinemasının efsane isimlerinden Sadri Alışık'ın kim olduğu genç kitle tarafından merak edilmeye başlandı. Yeşilçam olarak bilinen Türk sinemasında onlarca yapımda rol alan Sadri Alışık 'Turist Ömer' rolü ile milyonlarca kişinin hafızasına kazındı. Oyunculuğu ile kendisinden sonra gelenlere ışık tutan Sadri Alışık 1944 yılında Günahsızlar adlı filmde oynayarak sinema dünyasına adım attı. Sadri Alışık 18 Mart 1995 tarihinde 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte Sadri Alışık'ık hayatı ve biyografisi...
2021-07-16 10:21:11
Sadri alışık kimdir? Sadri Alışık filimler hangileri? Sadri Alışık nereliydi? Türk sinemasının efsane isimlerinden Sadri Alışık'ın kim olduğu genç kitle tarafından merak edilmeye başlandı. Yeşilçam olarak bilinen Türk sinemasında onlarca yapımda rol alan Sadri Alışık 'Turist Ömer' rolü ile milyonlarca kişinin hafızasına kazındı. Oyunculuğu ile kendisinden sonra gelenlere ışık tutan Sadri Alışık 1944 yılında Günahsızlar adlı filmde oynayarak sinema dünyasına adım attı. Sadri Alışık 18 Mart 1995 tarihinde 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte Sadri Alışık'ık hayatı ve biyografisi...
Sadri Alışık Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasına adını altın harflerle yazdırmış usta bir sanatçıydı. Sadri Alışık'ın filmlerinde kullandığı replikler halen günümüzde kullanılmaya devam ediyor. Sadri Alışık'ın filmlerindeki samimiyet ve sıcaklık onu izleyici ile aynı noktada buluşturan en önemli özellikti. 5 Nisan 1925 yılında İstanbul'da dünyaya gelen usta isim Türk tiyatrosuna ve sinemasına çok şey kazandırdı. Sadri Alışık sanat hayatı boyunca 200'den fazla filmde rol aldı. Sadri Alışık 1964'ten başlayarak canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman tipleriyle izleyicilerin günlünde taht kurdu. Son günlerde gençler de Sadri Alışık'ın kim olduğunu araştırmaya başladı. Peki Sadri alışık kimdir? Sadri Alışık filimler hangileri? Sadri Alışık nereliydi? İşte Sadri Alışık'ın hayatı ve biyografisi...
SADRİ ALIŞIK KİMDİR?
Sadri Alışık'ın tam adı ile Mehmet Sadrettin Alışık'tır. Sadri Alışık İstanbul'da 5 Nisan 1925 tarihinde dünyaya geldi. Sadri Alışık Türk sinemasına ve tiyatrosuna adını altın harflerle yazdırmış tiyatrocu ve sinema oyuncusudur. Sadri Alışık 200'den fazla yapımda rol almıştır ve canlandırdığı Turist Ömer ve Ofsayt Osman rolleri ile milyonların gönlüne taht kurmuştur.
Sadri Alışık çocukluk yıllarında tiyatroya ilgi duydu; okul piyeslerinde rol aldı. Sahneye ilk defa 1939'da Eminönü Halkevi'nde amatör olarak çıktı. Beykoz Ortaokulundan (bugünkü adıyla Ziya Ünsel İlköğretim Okulu) ve ardından İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu.
Lise yıllarında Cağaloğlu Halkevi'nde tiyatro eğitimine başladı. Bu arada Ankara Devlet Konservatuvarı sınavına girip kazanmasına rağmen gözleri miyop olduğu için kayıt yaptıramadı ve İstanbul'a dönüp tiyatroya halkevinde devam etti. Bir süre Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde eğitim gördü.
Profesyonel oyunculuğa 1943'te Raşit Rıza Tiyatrosu'nda başladı. Onu halkevindeki bir oyunda izleyen ve beğenen sinema yönetmeni Faruk Kenç'in teklifi üzerine 1944 yılında Günahsızlar adlı filmde rol alarak sinemaya başladı. 19 yaşına iken çevirdiği bu film ile tanındı. Üç yıllık askerlik dönemi nedeniyle bu filmin ardından sinemaya ara verdi. 1950'li yıllarda sinemaya döndüğünde Yeşilçam filmlerinde daha çok yan rollerde görev aldı. Özellikle tarihî filmlerde küçük rollerde oynadı.
Sadri Alışık 1951'de Küçük Sahne Tiyatrosu'nun kadrosuna girdi. Küçük Sahne'nin ardından Karaca, Site, Oda, Kent Oyuncuları ve Oraloğlu tiyatrolarında pek çok oyunda rol aldı. Bu dönemde ayrıca yerli ve yabancı filmlere seslendirme yaptı. 1951'de ilk evliliğini tiyatro sanatçısı Neriman Esen ile yaptı. Bu evlilik 1957'de sona erdi.
1950'lerin sonunda sinema filmlerindeki rolleri büyümeye başladı. Başrolde oynadığı ve bir sokak şarkıcısını canlandırdığı Hicran Yarası filmi o yılın en çok izlenen iki filminden biri oldu. Aynı yıl Kurtuluş Savaşı'nı anlatan Düşman Yolları Kesti ve Kalpaklılar filmlerinde birbirinden zıt karakterler canlandırdı. 1959 yapımı Zümrüt filmindeki "Doktor Fuat" rolü ile Gazeteciler Cemiyeti Türk Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne değer görüldü. Aynı yıl Yalnızlar Rıhtımı filminde Çolpan İlhan ile başrolleri paylaştı ve rol arkadaşı Çolpan İlhan ile 20 Ağustos 1959'da evlendi. Bu evlilikten oğulları Kerem Alışık (1960) dünyaya geldi.
1960'ların başında ya paraya, kumara kadına düşkün kötü adam ya da salon komedilerinde sevimli delikanlı, jönün sempatik arkadaşı rollerinde oynadı. 1961'de çekilen Nejat Saydam'ın yönettiği, başrollerinde Ayhan Işık ve Belgin Doruk Küçük Hanımefendi filminde canlandırdığı Bülent Soysal karakteri Alışık'ın film yıldızlığına yükselişinde ilk basamak oldu.[2] Filmin başarısı üzerine serinin diğer filmleri çekildi. Devam filmlerinde Bülent karakterinin hikâyedeki yeri ve önemi giderek arttı.
Alışık, 1964-1970 yılları arasında filmlerde seslendirdiği şarkılardan oluşan üç kırkbeşlik plak çıkardı. 1968 yılında ise hem şarkı söylediği hem de hikayeler anlattığı gazino programlarına başladı. Gösterisini tek kişilik bir piyese çeviren Alışık, 1980'e kadar sürdürdüğü gazino programlarını "dünün meddahını bugüne uyarlamak istedim" diye anlatmıştır. Sahne şovunda anlattığı "Müjgan" hikayesi çok beğenilince 1970'te Ah Müjgan Ah adıyla sinemaya aktarılmıştır. Gazino programlarının ardından şarkıcılığını öne çıkardığı Acı İle Karışık (1969), Menekşe Gözler (1969), Üvey Ana (1971) gibi filmler çevirdi.
Alışık, Afacan Küçük Serseri'deki rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 1970'li yılların ikinci yarısında Yeşilam filmlerinin seyirci kitlesi azalmaya başlayınca gazino programlarına ağırlık verdi. 1977'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği Acı Hatıralar filminden başrol oynadıktan sonra sinemaya 9 yıl ara verdi. Yakın dostu Ayhan Işık'ın 1979'da ölümü ile çok sarsıldı ve adeta hayat küsen sanatçı 1986'da Şalvar Bank filmi ile sinemaya geri döndü.
1986'nın ardından, geçirdiği karaciğer rahatsızlığı sebebiyle oyunculuğa yeniden ara verdi. 1990'da dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın sağladığı imkanlarla karaciğer nakli için ABD'ye gitti. Döndükten sonra bir özel televizyon kanalında Sadri Alışık Halk Show adlı bir program sundu ancak ilk sezonun tamamlanınca bu programdan ayrıldı.
Uzun bir hastalık döneminin ardından 1994 yılında son filmi Yengeç Sepeti'ni çekti. Bu filmindeki rolüyle de Mehmet Aslantuğ'la beraber 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Karaciğer, böbrek ve solunum yetmezliği ile kemik iliği hastalığı nedeniyle tedavi görmekte olan Alışık, 18 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da 69 yaşında yaşamını yitirdi. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SADRİ ALIŞIK'IN OYNADIĞI FİLMLER
Hatıralar Sineması 2006
Yengeç Sepeti 1994
Saat Sabahın Dokuzu 1987
Kız Babası 1986
Bebek Davası 1986
Çapkın Baba 1986
Eşşek Oğlum Ve Ben 1986
Çalıkuşu 1986
Babamın Namusu 1986
Şalvar Bank 1986
Kartallar Yüksek Uçar 1983
Baş Belası 1977
Seyahatname 1977
Acı Hatıralar 1977
Hamza Dalar Osman Çalar 1976
Saffet Beni Affet 1976
Ben Sana Mecburum 1976
Haşhaş 1975
Deli Deli Tepeli 1975
Atını Seven Kovboy 1974
Ayyaş 1974
Ne Hakem 1974
Turist Ömer Uzay Yolunda 1973
Dertli 1973
Dikiz Aynası 1973
Tatlım 1973
Balıkçı Osman 1973
Gelinlik Kızlar 1972
Afacan Harika Çocuk 1972
Ay Aman Of. 1972
Sevgili Hocam 1972
Kırk Yalan Memiş 1972
Aynı Yolun Yolcusu 1972
Tamam Mı Canım 1971
Kavanoz Dipli Dünya 1971
Toto Kralı 1971
Ayıbettin Şemsettin 1971
Ali Baba ve Kırk Haramiler 1971
Çılgın Yenge 1971
Cımbız Ali Yırtık Niyazi 1971
Afacan Küçük Serseri 1971
Üvey Ana 1971
Sevdiğim Uşak 1971
Talihsiz Baba 1970
İç Güveysi 1970
işler Karışık 1970
Zalim 1970
Erkeklik Öldü Mü Abiler 1970
Ah Müjgan Ah 1970
Tatlı Hayal 1970
Turist Ömer Yamyamlar Arasında 1970
Fatoş Talihsiz Yavru 1970
Fıstık Gibi 1970
Afacan 1970
Darıldın Mı Cicim Bana 1970
Turist Ömer Boğa Güreşçisi 1970
Arkadaşlık Öldü Mü? 1970
Menekşe Gözler 1969
Acı İle Karışık 1969
Kaldırım Çiçeği 1969
Muhabbet Kuşu 1969
Ağlama Değmez Hayat 1969
Damga 1969
Turist Ömer Arabistan'da 1969
Serseri Kabadayı 1969
Hancı 1969
Hancı(ıı) 1969
Paydos 1968
Benimle Evlenir Misin 1968
Efkarlı Sosyetede 1968
Kırmızı Fener Sokağı 1968
Dertli Gönlüm 1968
Agora Meyhanesi 1968
Ringo Kazım 1967
Şaşkın Hafiye Kilink-e Karşı 1967
Yıkılan Gurur 1967
Marko Paşa 1967
Serseriler Kralı 1967
Hindistan Cevizi 1967
Gecekondu Peşinde 1967
Akşamcı 1967
Ağır Suç 1967
Bekar Odası 1967
Serseri (vıı) 1967
Kız Kolunda Damga Var 1967
Bitirimsin Abi 1967
Ah Güzel İstanbul 1966
Milyonerin Kızı 1966
Kaderin Cilvesi 1966
Karakolda Ayna Var 1966
Sokak Kızı 1966
Seni Bekleyeceğim 1966
Turist Ömer Almanya'da 1966
Günahkar Kadın 1966
Boyacı 1966
Aah Güzel istanbul 1966
Şoför Deyip Geçmeyin 1966
Efkarlıyım Abiler 1966
Gariban 1966
Sevgilim Bir Artistti 1966
Yankesicinin Aşkı 1965
Şakayla Karışık 1965
Sana Layık Değilim 1965
Serseri Aşık 1965
Üç Kardeşe Bir Gelin 1965
Adım Çıkmış Sarhoşa 1965
Kocamın Nişanlısı 1965
Ava Giden Avlanır 1965
Hırsız 1965
Berduş Milyoner 1965
Turist Ömer Dümenciler Kralı 1965
Soytarı 1965
Komşunun Tavuğu 1965
Pantolon Bankası 1965
Nazar Değmez İnşallah 1965
Beş Şeker Kız 1964
Hızır Dede 1964
Afili Delikanlılar 1964
Ayşecik Cimcime Hanım 1964
Avare 1964
Fıstık Gibi Maşallah 1964
Turist Ömer 1964
Ayşecik Çıtı Pıtı Kız 1964
Taşralı Kız 1964
Anadolu Çocuğu 1964
Bomba Gibi Kız 1964
Kelebekler çift Uçar 1964
Sıkı Dur Geliyorum 1964
Sokakların Kanunu 1964
Köye Giden Gelin 1964
Erkek Sözü 1964
Uçurumdaki Kadın 1964
Ahtapotun Kolları 1964
Üç Öfkeli Genç 1963
Bize De Mi Numara 1963
Çalınan Aşk 1963
Dişi Kurt 1963
Maceralar Kralı 1963
Acı Aşk 1963
Geçim Dünyası 1963
Helal Olsun Ali Abi 1963
İlk Göz Ağrısı 1963
Tatlı Sert 1963
Kendini Arayan Adam 1963
Korkusuz Kabadayı 1963
Arka Sokaklar 1963
Daima Kalbimdesin 1962
Ayşecik Yavru Melek 1962
Küçük Hanımın Şoförü 1962
Fatoş'un Bebekleri 1962
Küçük Hanım Avrupada 1962
Hayat Bazen Tatlıdır 1962
Küçük Hanımın Kısmeti 1962
Aman Kimse Duymasın 1962
Silahlar Konuşuyor 1961
Seviştiğimiz Günler 1961
Utanmaz Adam 1961
Küçük Hanımefendi 1961
Kül Kedisi 1961
Seni Benden Alamazlar 1961
Aşkın Saati Gelince 1961
Şahane Kadın 1961
Cumbadan Rumbaya 1960
Yalnızlar Rıhtımı 1959
Ben Kahbe Değilim 1959
Düşman Yolları Kesti 1959
Kalpaklılar 1959
Zümrüt 1959
Şeytan Mayası 1959
Hicran Yarası 1959
Altın Kafes 1958
İstanbul Macerası 1958
Duvaklı Göl 1958
İftira 1958
Kahpenin Aşkı 1957
Beş Hasta Var 1956
Sevdiğim Sendin 1955
Izdırap şarkısı 1955
Beyaz Şehir 1955
Battal Gazi Geliyor 1955
Suçlu Benim 1953
Halıcı Kız 1953
Soygun 1953
iki Süngü Arasında 1952
Yavuz Sultan Selim Ağlıyor 1952
Tanrı Şahidimdir 1951
Vatan Ve Namık Kemal 1951
İstanbul Çiçekleri 1951
Allahaısmarladık 1951
Hürriyet Şarkısı 1951
Kendini Kurtaran Şehir 1951
Çakırcalı Mehmet Efe 1950
İstanbul Geceleri 1950
Fato 1949
Günahsızlar 1944
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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