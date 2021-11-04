Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ünlü ile Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini oynayan Taro Emir Tekin online alışveriş platformunun reklamında birlikte oynadı. İzleyenler de Tarık Emir Tekin ile Şevval Sam'ın yakınlığını araştırmaya başladı. Peki Sadakatsiz Selçuk Şevval Sam'ın oğlu mu? Tarık Emir Tekin'in Şevval Sam'ın oğlu mu? Şevval Sam Selçuk'un annesi mi?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ünlü ile Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini oynayan Taro Emir Tekin online alışveriş platformunun reklamında birlikte oynadı. İzleyenler de Tarık Emir Tekin ile Şevval Sam'ın yakınlığını araştırmaya başladı. Peki Sadakatsiz Selçuk Şevval Sam'ın oğlu mu? Tarık Emir Tekin'in Şevval Sam'ın oğlu mu? Şevval Sam Selçuk'un annesi mi?

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam Türkiye'nin önde gelen online alışveriş platformunun reklamında Tarık Emir Tekin ile birlikte oynadı. Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri ile izleyiciler tarafından tanınan Tarık Emir Tekin'in Şevval Sam'ın neyi olduğu merak edilir oldu. Peki Sadakatsiz Selçuk Şevval Sam'ın oğlu mu? Tarık Emir Tekin'in Şevval Sam'ın oğlu mu? Şevval Sam Selçuk'un annesi mi?

Sadakatsiz Selçuk Şevval Sam'ın oğlu mu?

Sadakatsiz Selçuk rolünde tanınan oyuncu Tarık Emir Tekin Şevval Sam'ın oğludur. Tarık Emir Tekin Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğludur.

Tarık Emir Tekin kimdir?

Tarık Emir Tekin 1997 yılında dünyaya gelmiştir.

Tarık Emir Tekin uzun yıllar yurt dışında yaşadı.

ABD'de de uzun süre yaşayan Tarık Emir Tekin burada bir çok ünlü isimden oyunculuk dersi aldı.

Oyunculuğa merak salan Tarık Emir Tekin dünyanın en prestijli okkullarından biri olan Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Çıplak dizisinde ilk rolünü alan Taro Emir Tekin buradaki rolü ile izleyicilerden tam not aldı

Özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Tarık Emir Tekin Sadakatsiz dizisindeki Selçuk karakteri ile tanındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.