Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz bitti mi günü mü değişti? 4 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz niye yayınlanmıyor, final mi yaptı? Sadakatsiz 58. bölümü ile bu hafta da ekranlarda yer almayacak. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisinin sezon finaline yaklaşılıyor. Sadakatsiz dizisinin hayranları bir kaç haftadır yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle kızgın. Kanal D'nin 4 Mayıs Çarşamba yayın akışına baktığımızda 'Bizum Hoca' adlı filmin yer aldığı görülüyor. Peki Sadakatsiz bitti mi? Sadakatsiz niye yok, neden başlamıyor?

Sadakatsiz neden yok? Sadakatsiz bitti mi? 4 Mayıs Çarşamba Sadakatsiz var mı? Sadakatsiz niye yayınlanmıyor, final mi yaptı? Sadakatsiz 58. bölümü ile bu hafta da ekranlarda yer almayacak. Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz dizisinin sezon finaline yaklaşılıyor. Sadakatsiz dizisinin hayranları bir kaç haftadır yeni bölümün yayınlanmaması nedeniyle kızgın. Kanal D'nin 4 Mayıs Çarşamba yayın akışına baktığımızda "Bizum Hoca" adlı filmin yer aldığı görülüyor. Peki Sadakatsiz bitti mi? Sadakatsiz niye yok, neden başlamıyor?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in yeni bölümleri merakla bekleniyor. Yayınlandığı her akşam reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan dizinin 4 Mayıs Çarşamba günü yayınlanmaması izleyenleri şaşırttı.

Sadakatsiz neden yok?

4 Mayıs Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına geçen izleyiciler Sadaktsiz yerine "Bizum Hoca" adlı Türk filminin başladığını görünce şaşırdı. Dizinin sezon finalinin yaklaştığı biliniyor. Dizi geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. Sadakatsiz'in 4 Mayıs Cuma günü bayram nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

Sadakatsiz bitti mi?

Sadakatsiz dizisi 2 hafta boyunca Kanal D ekranlarında yayınlanmaması dizi hayranlarını meraklandırdı. Dizi henüz bitmedi. Dizinin önümüzdeki haftalarda yeni bölümleri ile ekranlara gelmesi bekleniyor.

Sadakatsiz niye yayınlanmıyor, final mi yaptı?

Dizi tutkunları Sadakatsiz neden yok, neden yayınlanmadı sorularını sorarken, kanaldan ve yapımcılardan henüz açıklama gelmedi.

Sadakatsiz günü mü değişti?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz her Çarşamba akşamı haber bülteninden sonra yayınlanıyor.

Sadakatsiz konusu nedir?

1. sezon (2020-2021) konusu: Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

2. sezon (2021-2022) konusu: Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, Tekirdağ'a Bahar'ın düğününe giderken kaza yaptığı Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Bizum Hoca hakkında?

Bizum Hoca, 7 Mart 2014 tarihinde vizyona giren türk yapımı komedi filmi. Yönetmenliğini Serkan Acar, Yılmaz Okumuş'un yaptığı filmin senaristliğini de yine Serkan Acar yaptı.

Trabzon'un bir köyüne atanan imamın bir türlü gelmemesi sonucu köy sakinleri kendilerine vekaleten bir imama arayışına girişirler. Köyde resmi olarak imam olmayan 'Bizum Hoca' lakaplı birisini imam olarak seçerler. Bu sırada köyde Hidro elektrik santrali yapılacağı haberi yayılır. Köylüler buna karşı çıkmak için mücadeleye girişirler ve lider olarak ise Bizum Hoca'yı seçerler. Bir yandan bu olaylar yaşanırken diğer taraftan ise köye atanan asıl imam gelir ve olaylar bundan sonra içinden çıkılmaz bir hale gelir.

Bizum Hoca oyuncuları kimler?

Cezmi Baskın Bizum Hoca

Levent Ülgen Kemal

Serhat Özcan Ekrem Hoca

Sabriye Kara Dobi Nene

Erdem Baş Mahmut

Seymen Aydın Yaşar

Mehmet Usta Cemal

Şamil Kafkas İdris

Adem Yılmaz Ali Yavuz

Özge Gürel Kardelen

Volkan Girgin Necip

İsrafil Köse İhsan

Tahsin Taşkın Cevdet

Alay Cihan Dursun

Pınar Şenol Hatice

Harun Çelik Avukat Enver

Fatih Topçuoğlu Pilita İsmail

Semih Habiboğulları Fatih

Ibrahim Yattara Jüri Üyesi 1

Ayşe Natır Songül

Hülya Polat Jüri Üyesi 2

Yılmaz Okumuş Jüri Üyesi 3

Florent Malouda Futbolcu 1

Jose Bosingwa Futbolcu 2 .