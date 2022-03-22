Sadakatsiz Derin öldü mü? Volkan Derin'i öldürüyor mu? Derin diziden ayrıldı mı? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Asya, Güçlü ailesinden intikam almak için yeni planlarını devreye sokuyor. Sadakatsiz 53. bölüm fragmanında Volkan'ın Derin'i suda boğduğu görülüyor. İzleyiciler de Derin'in dizide ölüp ölmediğini merak etmeye başladı.

Sadakatsiz Derin öldü mü? Volkan Derin'i öldürüyor mu? Derin diziden ayrıldı mı? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Asya, Güçlü ailesinden intikam almak için yeni planlarını devreye sokuyor. Sadakatsiz 53. bölüm fragmanında Volkan'ın Derin'i suda boğduğu görülüyor. İzleyiciler de Derin'in dizide ölüp ölmediğini merak etmeye başladı.

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Sadakatsiz'de heyecan yine dorukta. Aras ile Asya'ın ayrılmasından sonra Aras İngiltere'ye dönerek dizinin kadrosundan çıkmış oldu. Asya ise kendine yapılan haksızlıklara artık sessiz kalmamı tercih ediyor. Güçlü ailesi ile hesaplaşma yolunua giden Asya planının devreye soktu. Sadakatsiz'in 53. bölüm fragmanlarında görülen bir sahne izleyenleri şaşırttı. Derin'in kocası Volkan tarafıadn küvette boğulduğu görülüyor.

Sadakatsiz Derin öldü mü?

Sadakatsiz 53. bölüm fragmanında Derin'in öldüğü kısa olarak gösteriliyor. Asya'nın kurduğu plan tıkır tıkır işlerken Güçlü ailesi için işler pek de yolunda gitmeyecek. Artık kendisine yapılanlara sessiz kalmayacak olan Asya'nın planı Derin'in ölümüne mi neden oluyor?

Volkan Derin'i öldürüyor mu?

Sadakatsiz dizisinin son bölümünde neler olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aras ile ayrılmasından sonra Asya tırnaklarını göstermeye başladı. Asya'nın hamleleri, Derin'in Volkan'la ilişkisini korumak için yeni yollara başvurmasına sebep olur. Dizinin son fragmanında ise Volkan'ın Derin'i boğarak öldürdüğü görülüyor. Ancak bunun bir rüya yada bir hayal olduğu tahmin ediliyor.

Derin diziden ayrıldı mı?

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterini canlandıran Melis Sezen'in diziden ayrılması beklenmiyor. Melis Sezen dizinin başrol oyuncularından.

Sadakatsiz hakkında

Sadakatsiz, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan, dram ve psikolojik gerilim türündeki Türk yapımı televizyon dizisidir. İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanmıştır. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen paylaşmaktadır.

Sadakatsiz başrol oyuncuları

Asya Yılmaz (Cansu Dere) : Doktordur. Ali'nin annesi, Volkan'ın eski eşidir.

Volkan Arslan (Caner Cindoruk) : Mimardır. Asya'nın eski eşi, Ali ve Zeynep'in babası. Derin ile eski eşi.

Derin Güçlü (Melis Sezen) : Haluk ile Gönül'ün kızı, Volkan'ın eski eşidir ve Zeynep'in annesidir. Asya'dan nefret etmektedir. .