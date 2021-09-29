Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz dizisindeki Aras'ı kim oynuyor? Berkay Ateş kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi uzun sezon finali arasından sonra yeniden ekranlara geliyor. Aylar sonra 32. bölüm ile yayın hayatına 29 Eylül Çarşamba akşamı başlayacak olan diziye yeni isimler de dahil oldu. Sadakatsiz dizisinin 2. sezonunda Aras karakteri izleyenlerin dikkatini çekti. Asya'nın hastanede karşılaştığı adam Aras'ın kim olduğu Aras karakterini kimin oynadığı merak edilmeye başlandı. Peki Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz dizisindeki Aras'ı kim oynuyor? Sadakatsiz kadrosuna dahil olan Berkay Ateş dizide Aras karakterini canlandırıyor. Peki Berkay Ateş kimdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi uzun sezon finali arasından sonra yeniden ekranlara geliyor. Aylar sonra 32. bölüm ile yayın hayatına 29 Eylül Çarşamba akşamı başlayacak olan diziye yeni isimler de dahil oldu. Sadakatsiz dizisinin 2. sezonunda Aras karakteri izleyenlerin dikkatini çekti. Asya'nın hastanede karşılaştığı adam Aras'ın kim olduğu Aras karakterini kimin oynadığı merak edilmeye başlandı. Peki Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz dizisindeki Aras'ı kim oynuyor? Sadakatsiz kadrosuna dahil olan Berkay Ateş dizide Aras karakterini canlandırıyor. Peki Berkay Ateş kimdir?

Sadakatsiz dizisi 2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlan 31. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara ara vermişti. Aradan aylar geçti ve Sadakatsiz yeni sezonu ile ileyicisine merhaba diyecek. Sadakatsiz dizisinin ne zaman başlayacağı dizi hayranların sıkç asorduğu soruların başında geliyordu ve bu soru geçtiğimiz günlerde yanıt buldu. Dizi 29 Eylül Çarşamba Akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Sadakatsiz dizisinin yeni sezonuna yeni karakterler de dahil oldu. Sadakatsiz'in yeni bölümlerinde Aras karakteri izleyici ile buluşacak. Peki Sadakatsiz Aras kimdir? Sadakatsiz dizisindeki Aras'ı kim oynuyor?

Sadakatsiz Aras kimdir?

Sadakatsiz'in 2. sezon 32. bölümü izleyicisi ile buluştu. Dizide yeni karakterler seyircinin dikkatini çekti. Diziye Aras karakteri katıldı. Peki Sadakatsiz Aras kimdir? Aras, Asya'nın hastahanede karşılaştığı adam olarak tanımlanabilir. Aras karakterini oyuncu Berkay Ateş canlandırıyor.

Sadakatsiz dizisindeki Aras'ı kim oynuyor?

Sadakatsiz'in yeni sezonunda Aras karakteri de izleyici ile buluşacak. Sadakatsiz Aras'ı oyuncu Berkay Ateş oynuyor. Peki Berkay Ateş kimdir?

Berkay Ateş kimdir?

Berkay Ateş Sadakatsiz dizisinde Aras karakterini canlandırıyor.

Berkay Ateş 19 Şubat 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Berkay Ateş dizi, sinema, tiyatro oyuncusudur.

Çocuk yaşta babasını kaybeden Berkay Ateş annesi ile büyümüştür.

İlköğretimden lise sona kadar çeşitli kulüplerde futbol oynadı ancak oyuncu olma isteği ağır basmaya başladı.

Oyuncu olmaya daha küçük yaşta karar veren Berkay Ateş kariyerini bu yönde pilanlamaya başladı.

Oyunculuk nedeniyle üniversite eğitimine bile ara veren Berkay Ateş istatiksel matematik bölümünü yarıda bıraktı. Ardınan hayalini kurduğu oyunculuk nedeniyle üniversite eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde devam etti ve buradan mezun oldu.

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.