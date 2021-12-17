Sadakatsiz 43. bölüm tek parça HD izle | Sadakatsiz son bölüm tekrar izle | Sadakatsiz'in 43. bölümü 15 Aralık Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz 43. bölüme Leyla'nın Asya'ya saldırması damga vurdu. Kanal D ekranlarında yayınlandığı her akşam adata reytingleri silip süpüren Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde ne olacağı şimdiden merak edilirken dizinin son bölümünü izleyemeyenler dizinin tekrarını internetten izleyebilir. İşte Sadakatsiz 43. bölüm full HD izleme linki...

Sadakatsiz 43. bölüm tek parça HD izle | Sadakatsiz son bölüm tekrar izle | Sadakatsiz'in 43. bölümü 15 Aralık Çarşamba akşamı yayınlandı. Sadakatsiz 43. bölüme Leyla'nın Asya'ya saldırması damga vurdu. Kanal D ekranlarında yayınlandığı her akşam adata reytingleri silip süpüren Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünde ne olacağı şimdiden merak edilirken dizinin son bölümünü izleyemeyenler dizinin tekrarını internetten izleyebilir. İşte Sadakatsiz 43. bölüm full HD izleme linki...

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadahatsiz yayınlandna son bölümü ile yine milyonları ekran başına bağladı. Sadakatsiz 43. bölümü izleyemeyenler dizinin son bölümünün tekrarını internetten izleyebilirler. Sadakatsiz'in 43. bölümüne Aras'ın eski karısı Leyla'nın Asya'ya saldırması damga vurdu. Asya'nın kafasını ağaca vuran Leyla da daha sonra kimliği belirsiz bir kişinin saldırsına uğrayarak kanlar içinde yerde kaldı. İşte Sadakatsiz 43. bölüm full HD izleme linki...

SADAKATSİZ 43. BÖLÜM ÖZETİ

Sadakatsiz 43. bölüme Leyla ve Asya arasında yaşanan kavga damga vurdu. Leyla'nın ölüp ölmediği ise merak ediliyor. Asya ise saldırıdan sonra gözlerini açtı.

Asya, Ali ve Volkan'ın Aras'ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur. Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla'nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar. Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır. Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?

SADAKATSİZ OYUNCULARI

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere – Asya

Caner Cindoruk – Volkan

Melis Sezen - Derin

Burak Sergen – Haluk

Özge Özder – Derya

Eren Vurdem Mert

Yeliz Kuvancı Bahar

Emir Tarık Tekin - Selçuk

Alp Akar - Ali

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