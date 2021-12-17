Sadakatsiz 43. bölüm HD izle | Sadakatsiz son bölüm takılmadan full izle

Sadakatsiz 43. bölüm HD izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 15 Aralık Çarşamba günü yayınlanan son bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Sadakatsiz 43. bölümde Asya ile oğlu Ali arasında ipler kopma noktasına geliyor. Asya'nın Aras'ın sürpriz evlenme teklifine ne cevap vereceği merak ediliyor. Leyla'nın Asya'ya saldırması ve Asya'nın kafasına darbe alması ardından da Leyla'nın başına sopa ile vurulması izleyiciyi şok etti. Sadakatsiz son bölümü internetten izlemek isteyenler Sadakatsiz son bölüm takılmadan full izle seçeneğini araştırıyor.

Sadakatsiz 43. bölüm HD izle | Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 15 Aralık Çarşamba günü yayınlanan son bölümü ile yine izleyenleri ekran başına bağladı. Sadakatsiz 43. bölümde Asya ile oğlu Ali arasında ipler kopma noktasına geliyor. Asya'nın Aras'ın sürpriz evlenme teklifine ne cevap vereceği merak ediliyor. Leyla'nın Asya'ya saldırması ve Asya'nın kafasına darbe alması ardından da Leyla'nın başına sopa ile vurulması izleyiciyi şok etti. Sadakatsiz son bölümü internetten izlemek isteyenler Sadakatsiz son bölüm takılmadan full izle seçeneğini araştırıyor.

Yayınlandığı her Çarşamba akşamı izleyicisini ekran başına bağlamayı başaran Sadakatsiz dizisi 43. bölümde yine sürpriz bir sonla bitti. 15 Aralık Çarşamba günü yayınlanan Sadakatsiz'in son bölümüne Leyla'nın Asya'ya saldırması ve ardından Leyla'nın kanlar içinde yer kalması damga vurdu. Sadakatsiz 43. bölümü çeşitli nedenlerden dolayı televizyondan izleyemeyenler tekrar bölümünü interenetten izlemek istiyor. Peki Sadakartsiz 43. bölüm nasıl ve nereden izlenir? İşte Sadakatsiz son bölüm takılmadan full izleme linki...

Sadakatsiz 43. bölümde neler olacak?

43. yeni bölümde Leyla ve Asya arasında yaşanan kavga geceye damgasını vurdu!

Asya, Ali ve Volkan'ın Aras'ın evine gelmeleri ve evlilik teklifine şahit olmaları ile kendisini yine bir çıkmazın içinde bulur. Bu teklife henüz cevap verememişken, Leyla'nın Aras'tan boşanmasına rağmen ondan vazgeçmemesi işleri çıkmaza sokar. Leyla'ya yeni planında sürpriz bir isim eşlik ederken, Derin ve Volkan ilişkisini daha karmaşık hale getirecek bir olay yaşanır. Ali, annesine tepki verip babasına yaklaşırken Asya oğlu için kendi hayatından ödün vererek yeni bir fedakarlık yapacak midir? Yoksa Aras'a "evet" demeye hazır mıdır?

Sadakatsiz 42. bölüm özeti

Sadakatsiz 42. bölümde Aras, Asya'ya evlenme teklifi ediyor. Leyla'nın, Asya ve Aras'ı fotoğraflarla tehdit etmesi üzerine gözler Aras'ın boşanma davasının sonucuna çevrilir. Aras'ın Londra'ya dava için dönmesinin ardından gergin günler yaşayan Asya için Ali'yle yaşadığı problemlere çözüm aramak öncelik iken, Derya'nın doğum gününde gelen ani bir haber herkesi derinden üzecektir. Volkan'a sürpriz bir ziyaretçi gelirken, Aras'ın mahkeme sonrası Tekirdağ'a dönüşü ile dava sonucu merak konusu olur.

Sadakatsiz konusu nedir?

Sadakatisiz dizisinde başrol olarak Doktor Asya karakterinde Cansu Dere ve kocası Volkan karakterinde Caner Cindoruk ve Derin Güçlü karakterinde Melis Sezen yer alamkatadır. Doktor Asya ve kocası Volkan ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.