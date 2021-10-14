Sadakatsiz 34. bölüm full izle, Sadakatsiz yeni bölüm kesintisiz tek parça izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 13 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 34. bölüm ile yine izleyicileri ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisi son bölüm ile heyecanlı bir sonla bitti. Dizide Asya'nın kurtardığı gizemli kişi Aras'ı Derin'in tanıdığı anlaşılıyor. Derin'in yürüyebildiği de anlaşılıyor. Sadakatsiz 34. bölümü televizyondan izleyemeyenler internette Sadakatsiz 34. bölüm full izle seçeneğini araştırıyor. İşte Sadakatsiz 34. yeni bölüm kesintisiz tek parça full izle seçeneği...

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 13 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan 34. bölüm ile yine izleyicileri ekran başına bağladı. Sadakatsiz dizisi son bölüm ile heyecanlı bir sonla bitti. Dizide Asya'nın kurtardığı gizemli kişi Aras'ı Derin'in tanıdığı anlaşılıyor. Derin'in yürüyebildiği de anlaşılıyor. Sadakatsiz 34. bölümü televizyondan izleyemeyenler internette Sadakatsiz 34. bölüm full izle seçeneğini araştırıyor. İşte Sadakatsiz 34. yeni bölüm kesintisiz tek parça full izle seçeneği...

Sadakatsiz dizi uzun süren sezon finalinin ardından 2. sezona 33. bölüm ile dönüş yapmıştı. Dizi 6 Ekim'de yayınlanan 2. sezon ilk bölümü ile meraklı izleyicilerini mutlu etti. Dizide Asya ve Derin'in hayatta kalıp kalmayacağı sorusu yanıt buldu. 14 Ekim Çarşamba akşamı da dizinin 34. bölümü ekranlara geldi. Sadakatsiz 34. bölüm yine milyonlarca kişiyi ekran başına bağladı. Diziyi izlemeyi kaçıranlar internette "Sadakatsiz 34. bölüm full izle" kelimelerini arıyor. İşte Sadakatsiz yeni bölüm kesintisiz tek parça izleme linki...

Sadakatsiz 34. bölümde ne olacak?

Asya'nın hayatını kurtardığı gizemli karakter Aras herkesin dikkatini çekmeye başladı. Aras kaza sonrası hafızasını kaybetmiş ve geçmişine dair en ufak bir şey hatırlamıor. Ancak Aras'ın geçmişinin pek de parlak olmadığı öğrenildi. Asya'nın Aras ile yakından ilgilenmesi Volkanı da huzursuz ediyor. Derin'in ise sakat olmadığı ve herkesi sakat olduğu konusunda kandırdığı ortaya çıktı. Sadakatsiz 34. bölümde Derin'in Aras'ı tanıdığı ortaya çıkıyor. Ancak bu tanışıklığın nereden olduğu henüz bilimnmiyor.

Sadakatsiz 33. bölüm özet

Sadakatsiz 6 Ekim Çarşamba yayınlanan 33. yeni bölümde Asya, Aras konusunda önemli bir gelişmeye tanıklık ediyor! Asya, Ali'nin maruz kaldığı zorbalığı öğrenmenin sarsıntısı ile oğlu için harekete geçer. Verdiği karar Volkan'ı, hatta Tekirdağ'ı sarsacakken, kazada hayatını kurtardığı hastanın kendisinden başka kimseyi hatırlamadığını fark eder.

Sadakatsiz ne zaman yayınlanıyor?

Sadakatsiz dizisi her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Sadakatsiz nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri Tekirdağ ve İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.

Sadakatsiz oyuncuları kimler?

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.