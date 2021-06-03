Sadakatsiz 31 bölüm izle | Sadakatsiz sezon finali 31. bölüm full izle

Sadakatsiz 31 bölüm izle | Sadakatsiz yeni bölümü 2 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlandı. Diziyi izlemeyi kaçıranlar Sadakatsiz 31 bölüm izle seçeneklerini internetten araştırmaya başladı. Sadakatsiz 31. bölüm izlemek isteyenler internetten 'Sadakatsiz sezon finali 31. bölüm full izle' araması yapıyor. Peki Sadakatsiz 31 bölüm (sezon finali) nasıl izlenir. İşte Sadakatsiz 31. bölüm izle seçeneği ve detayları...

Sadakatsiz 31 bölüm izle | Sadakatsiz yeni bölümü 2 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlandı. Diziyi izlemeyi kaçıranlar Sadakatsiz 31 bölüm izle seçeneklerini internetten araştırmaya başladı. Sadakatsiz 31. bölüm izlemek isteyenler internetten "Sadakatsiz sezon finali 31. bölüm full izle" araması yapıyor. Peki Sadakatsiz 31 bölüm (sezon finali) nasıl izlenir. İşte Sadakatsiz 31. bölüm izle seçeneği ve detayları...

Kanal D'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz dizisi 31 bölüm sezon finali ile heyecanlı bir sonla bitti. Dizinin hayranları şimdiden yeni sezonun gelmesini bekliyor. Sadakatisiz 31. bölümü izlemeyi kaçıranlar son bölümü internetten izlemek için kolları sıvadı.

SADAKATSİZ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Sadakatsiz her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sadakatsiz 31. bölüm ile sezon finali yaptı. Dizi bir süre yayınlanmayacak.

SADAKATSİZ 31. BÖLÜM ÖZETİ

2 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan sezon finalinde Derin ile Volkan'ın tanışma hikayeleri anlatılıyor. Volkan'ın Derin ile tanışma süreci ve karısı Asya'yı aldatırken neler yaşadığı gözler önüne seriliyor. Dizinin 31. bölümünde Derin'in aslında Volkan tarafından kandırılmış genç ve saf bir kız olduğu izlenimi veriliyor. Asya Derin'in çaresizliğini görüyor ve ona yardım etmek istiyor. Ancak bu istek Asya ile Derin'in kaçınılmaz sonunu hazırlıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Sadakatsiz dizisi 31. bölüm ile sezon finali yaptı. Dizinin yeni sezonda 32. bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMLER

Cansu Dere (Asya Arslan)

Caner Cindoruk (Volkan Arslan)

Melis Sezen (Derin Güçlü)

Eren Vurdem (Mert Gelik)

Yeliz Kuvancı (Bahar Gelik)

Olcay Yusufoğlu (Serap Şenlik)

Nazlı Bulum (Nil Tetik)

Gözde Seda Altuner (Gönül Güçlü)

EmirTaro Tekin (Selçuk Dağcı)

Alp Akar (Ali Arslan)

Özge Özder (Derya Samanlı)

Burak Sergen (Haluk Güçlü)

SADAKATSİZ 2 HAZİRAN 2021 RETYİNG SONUÇLARI

Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisi reytinglerde de üst sıralarda yer alıyor. Sadakatsiz 2 Haziran 31. bölümü reytinglerde Total'de 2. sırada yer alırken AB'de ise 1. sırada yer aldı. İşte 2 Haziran reyting sonuçları;

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 KURULUS OSMAN ATV

2 SADAKATSIZ KANAL D

3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

6 SURVIVOR TV8

7 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 SADAKATSIZ KANAL D

2 KURULUS OSMAN ATV

3 SADAKATSIZ (OZET) KANAL D

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 SURVIVOR TV8

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.