Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak? Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin uzun süren sezon finali arası nihayet bitti. Son bölümü ile izleyicileri merak içinde bırakan Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği açıklandı. Sadakatsiz 22 Eylül Çarşamba var mı? Sadakatsiz bu akşam yayınlanacak mı? İşte Sadakatsiz 32. bölümün yayın tarihi...

İlk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Sadakatsiz dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyordu. Sadakatsiz'in yayınlanan fragmanından dizinin geleceğine dair ipuçları verilirken yayın tarihi de açıklandı. Peki Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman hangi gün yayınlanacak?

Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak?

Uzun süren aranın ardından Sadakatsiz dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazılanıyor. Yapılan açıklamada dizinin 29 Eylül akşamı Kanal D'de yayınlanacağı açıklandı.

Sadakatsiz 31. bölümde ne olmuştu?

Sadakatsiz dizisi sezon finali son bölümüne izleyici büyük merak içinde bırakılmıştı. Son bölümde Derin aracına aldığı Asya ile birlikte aracını uçuruma sürmüştü. İzleyiciler dizide Asya ile Derin'in ölüp ölmediğini merak ediyordu. Yayınlanan fragmanda bu soru da yanıt buldu. Yeni fragmanda Asya ile Derin'in yaşadığı öğrenildi. Derin'in tekerli sandalyede olması ise izleyicinin kafasını kurcalayan bir başka konu.

Sadakatsiz hangi gün yayınlanıyor?

Sadakatsiz dizisi Kanal D ekranlarında her çarşamba akşamı yayınlanıyor.

Sadakatisiz dizisine yeni isim katıldı

Sadakatsiz dizi kadrosyuna yeni oyuncular katıldı. Oyuncu Berkay Ateş Sadakatsiz'in 2. sezonunda izleyici ile buluşacak.

Sadakatsiz konusu

Doktor Asya (Cansu Dere), kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile Tekirdağ'da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının iki yıldır Derin adlı genç bir kadınla (Melis Sezen) ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.

Derin'le yaptığı kazadan kurtulan Asya, Tekirdağ'daki hayatını geride bırakıp İstanbul'a gitmiştir. Oğlu Ali ile yeni bir hayat kurmaya çalışan Asya, bir hastanenin acil servisinde çalışırken yolu kaza yapan Aras'la (Berkay Ateş) kesişir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.