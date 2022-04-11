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Sadakataşı ile bu Ramazanda 'Dünya Değişsin!'

Sadakataşı yardımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünya yoksullarına el uzatan Sadakataşı, Ramazan ayında ailelerin sofralarını şenlendiriyor. Yardım ve kardeşliğin tam manasıyla yaşandığı bu vakitlerde desteklerini esirgemeyen kişilerin yardımı, özenle yerlerine ulaştırılıyor.

2 Saat Önce
2022-04-11 16:16:08
Sadakataşı ile bu Ramazanda 'Dünya Değişsin!'

Dünya genelinde her alanda naif ve kimseyi kırmadan yapılan yardımlarıyla Sadakataşı binlerce insana ulaşıyor. Birlik, beraberliği son safhada yaşadığımız Ramazan ayında da Sadakataşı aynı hızını koruyor. Tüm dünya yoksullarına kalıcı projeler üretmek, ihtiyaç dahilinde de yeni projeler ortaya koymak için yeni adımlar atılıyor.

Yoksullukla boğuşan, kuraklığın ve susuzluğun hakim olduğu kardeşlerimize Sadakataşı elini uzatıyor. Sadece bununla yetinmeyip, yaşlı-genç demeden hastalıklarla boğuşan her kesime destek oluyor.

Ramazan ayında farklı projeler yürüten ve her bir kişiye ihtimam göstererek yaklaşan Sadakataşı bu ramanda 50.000 ailenin gıda yardımlarını gerçekleştirdi.

"Dünya Değişsin" Projesiyle 40 bin ailenin sofrası bereketlendi!

Sadakataşı birçok farklı proje ile sorunlara çözüm buluyor. Bu yıl Ramazan yardımları kapsamında, 'Dünya Değişsin' projesi ile; 15 bini Türkiye'de olmak üzere 35 ülkede 40 bin aileye Ramazan kumanyası yardımı ulaştırdı. Aynı proje ile 10 bin aileye fitre ve zekat yardımı için çalışmalar başladı.

Geçen Ramazanda neler yapıldı?

Kırgızistan, Myanmar, Moğolistan, Bangladeş, Filipinler Moro, Vietnam, Afganistan, Nepal, Hindistan, Sri Lanka, Somali, Mali, Çad, Kenya, Gana, Togo, Nijer, Burkina Faso, Tanzanya, Macaristan, Kıbrıs, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, İspanya, Makedonya, Ukrayna, Romanya, Polonya, Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Yemen gibi 32 ülkede 2021 yılı yardımlarında;

-25 bin aileye gıda kumanyası dağıtıldı.

-2412 kişiye ilmihal dağıtımı gerçekleştirildi.

-3 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edildi.

-9100 aileye fitre ve zekât ulaştırıldı.

-Kurulan iftar sofralarında yaklaşık 49 bin kişi orucunu açtı.

-Yaklaşık 300 bin kişi bu yardımlardan faydalandı.

Sadakataşı'nın birçok farklı projesi bulunuyor. Bu projeleri desteklemek ve yapılan işleri görmek için https://www.sadakatasi.org.tr// adresini ziyaret edebilirsiniz. .

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