Saçlarınızın hızlı bir şekilde uzaması için bu yağları kullanın

Saçlarımız bir türlü uzamıyorsa ve bu durum bizi çok rahatsız ediyorsa hemen kimyasal ürünlere başvuruyoruz. Fakat doğal yağlar sayesinde saçımızın uzama hızını artırabiliriz. Peki hangi doğal yağlar saçlarımızın uzama hızını artırıyor? Sizler için araştırdık...



Birçok insan ne yaparsa yapsın saçı bir türlü hızlı bir şekilde uzamaz. Bu durumda kimyasal ürünlere başvurulur. Fakat doğal yağlar kullanarak saçın uzama hızını artırmak da mümkündür.

Saç uzatan bitkisel yağlar hangileri?

Zeytinyağı - Zeytinyağı, içerisinde bulunan E vitamini sayesinde saç ve saç derisi sağlığı için çok faydalıdır. Sağlıklı saç derisi ve saç kökleri saçların daha hızlı uzamasını sağlayacaktır. Bu yüzden saçlarınızın daha parlak, daha sağlıklı ve daha güçlü olmasını ve çok daha hızlı bir şekilde uzamasını istiyorsanız zeytinyağından destek alabilirsiniz.

Susam yağı - Susam yağı da zeytinyağı gibi bol miktarda E vitamini içerir. Susam yağı saçların hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Ayrıca bu yağ, saç derisinde oluşan mantar gibi hastalıkların da daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla deri hastalıkları yüzünden güçsüzleşen saçlar için de mutlaka susam yağından destek almanızı tavsiye ederiz.

Badem yağı - Badem yağının içerisinde A vitamini, B vitamini ve K vitamini başta olmak üzere bol miktarda vitamin vardır. Aynı zamanda kalsiyum ve potasyum gibi mineraller ve yağ asitleri içeriği sayesinde badem yağı kıl köklerini güçlendirmektedir. Bu yüzden saçlarınızın hızlı bir şekilde uzaması için ondan faydalanabilirsiniz. Bu yağı, isterseniz zeytinyağıyla karıştırarak daha etkili bir hale getirebilir ve saçlarınızın daha kısa süre içerisinde uzamasını sağlayabilirsiniz.

Hint yağı - Hint yağı bol miktarda E vitamini ve proteine sahiptir. Bu sayede saç sağlığı konusunda çok etkilidir. Hint yağı kan dolaşımını hızlandırır, saç enfeksiyonlarının iyileşmesini hızlandırır. Saçınızı hızlı bir şekilde uzatmak istiyorsanız Hint yağı, ilk başvuracağınız yağlardan biridir. Bu yağı haftada bir veya iki defa saç köklerinizi hafif bir şekilde ovarak saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Daha etkili olması için haberimizde yer alan diğer yağlarla karıştırarak da kullanabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.