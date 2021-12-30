Saçlarınızı pirinç suyuna batırırsanız...

Pirinç hepimizin mutfağının temel malzemelerindendir. Onunla mis gibi pilavlar, dolmalar ve leziz tatlılar hazırlarız. Pirincin suyu saçlarımıza da birçok katkı sağlıyor. Gelin bu katkıları birlikte öğrenelim...



Ana yemeklerin yanında mutlaka lezzetli bir pirinç pilavı hazırlarız. Pilav hazırlarken pirinçleri suyun içerisinde bekletiriz. Bu sayede pilavımız tane tane olur. Yaklaşık on dakika suyun içerisinde bekleyen pirinçler nişastasını suyun içerisine bırakır. Bu beyaz suyu genellikle lavaboya döküyoruz. Fakat yapılan bir araştırmaya göre beyaz pirinç suyu cilt bakımından sağlığa, kolesterolü düşürmeden zayıflamaya kadar pek çok faydaya sahiptir. Bu olumlu etkiler arasında saçları uzatması da var.

Asya, Çin, Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerindeki kadınlar saçlarını pirinç suyu ile yıkıyor. Bu yöntem artık dünya genelinde oldukça popüler bir hale geldi. Pirinç suyu saçların uzamasına yardımcı oluyor ve ipeksi, yumuşak bir hal almasını sağlıyor.

Pirinç suyunun saçlarımıza ne gibi bir faydası var?

Pirinç suyu saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olur. İçerisinde bulunan aminoasitler sayesinde saçın oluşmasına ve daha hızlı büyümesine yardımcı olur. Aynı zamanda B,C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Saçlarınızın yumuşak olmasını ve uzamasını istiyorsanız banyodan sonra pirinç suyuyla onları yıkayabilirsiniz. Bu işlemi haftada en az iki kez uygulamalısınız.

Pirinç suyu saç köklerini güçlendirir, saçların hacimli olmasını ve gürleşmesini sağlar. Parlak ve pürüzsüz olmalarına yardımcı olur. Pirinç antioksidan, mineraller bakımından zengin olduğu için yıpranmış saçları onarır. Güvenli ve doğal olan pirinç suyu hiçbir yan etki de göstermeyecektir.

Pirinç suyu yöntemini saç kırıklarını onarmak için de kullanabilirsiniz. Saç kırıklarının onarılması için proteine ihtiyacı vardır. Pirinç suyunun içerisinde bol miktarda protein bulunur. Kırık saç uçlarınızı pirinç suyunun içine batırın ve yaklaşık yirmi dakika masaj yapın. Sonrasında yıkayın.

Pirinç suyu saç için nasıl kullanılmalı?

Saçlarınızı şampuanla güzel bir şekilde yıkayıp kirlerden arındırın. Daha sonra durulayın. Pirinç suyunu saçlarınıza dökün. Saçınıza ve kafa derinize ellerinizle masaj yapın. Yirmi dakika kadar bekletin daha sonra ılık su ile durulayın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.