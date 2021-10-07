Saçlarınızı nemlendirmek için yoğurt sürün

Yoğurt vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminleri karşılayan bir besindir. Bu benzersiz içeriği sayesinde saçlara ve cilde de birçok yararı var. Peki saçımıza sürülen yoğurt ne gibi bir fayda sağlar? Saçlarımıza uygun yoğurt maskesi tarifi var mı? Gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım ve saçlarımıza sağlık kazandıralım...

Besin değeri oldukça yüksek, laktik asit fermantasyonu sonucunda elde edilen, canlı laktik asit bakterileri içeren ve fermente bir süt ürünü olan yoğurt Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir. Küçüklü büyüklü herkesin severek tükettiği yoğurt içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza yarar sağlar.

Yoğurdun besin değeri nedir?

100 g yoğurt; 83,56 g su, 73 kcal enerji, 9.95 g protein, 1.92 g yağ, 3.94 g karbonhidrat, 3,56 g şeker, 115 mg kalsiyum, 0.04 mg demir, 11 mg magnezyum, 137 mg fosfor, , 141 mg potasyum, 34 mg sodyum, 0.6 mg çinko, 0.8 mg C vitamini, 0.04 mg tiamin, 0.23 mg riboflavin, 0.2 mg biasin, 0,06 mg B-6 Vitamini, 12 µg folat, 0.52 µg B-12 Vitamini, 90 µg A Vitamini, 309 İÜ A Vitamini, 0.04 mg E Vitamini (alfa-tokoferol), 0.2 µg K Vitamini (filokinon), 10 mg kolesterol içerir.

Yoğurtun saçımıza ne gibi bir faydası var?

Yoğurt içeriğindeki laktik asit sayesinde kafa derisini ölü cilt hücrelerinden temizler, saç kökünün büyümesini sağlar. Saçların güçlenmesini sağlar ve saç dökülmesini engeller.

B vitamininden zengin içeriğiyle yoğurt saçların ihtiyacı olan nemi ona kazandırır, kabarmasını önler ve parlak, canlı gözükmesini sağlar.

Yoğurt anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özellikleri sayesinde saç derisinde kepek, mantar, egzama ve sedefi önlüyor. Yoğurt ayrıca saç derisinin Ph miktarının dengelenmesine yardımcı olur. Saç derisinde sebum artışını da önler.

Saçları nemlendirmek için nasıl bir yoğurt maskesi yapılmalı?

Kuru saçlarınız varsa ve onları nemlendirmek istiyorsanız 2-3 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı elma sirkesine ihtiyacınız olacak. Bu malzemeleri birbiriyle güzelce karıştırdıktan sonra temiz saçlarınıza ve saç derinize uygulayıp iki saat bekletmelisiniz. Daha sonra ise doğal bir şampuanla saçlarınızı temizleyip maskeden arındırmalısınız. Haftada bir uygulayacağınız bu maske saçlarınızı güçlendirecek, ihtiyacı olan nemi kazandıracak,daha parlak ve daha canlı gözükmelerini sağlayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.