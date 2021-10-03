Saçlarınızı keçi sütü sabunuyla yıkayın

Keçi sütünden üretilmiş doğal sabun cildinize ve saçlarınıza çok faydalıdır. Gelin keçi sütü sabununa daha yakından bakalım...



İnsanlar artık cilt ve saç bakımında daha doğal olana yöneliyor. Şampuanları bırakıp eskiden olduğu gibi cildimizi ve saçlarımızı sabunlarla temizlemeye başladık. Çünkü doğal olanın kıymeti tekrardan anlaşıldı. Cildimizi ve saçlarımızı temizlerken kullandığımız doğal sabunlardan bir tanesi de keçi sütü sabunu.

Keçi sütünden üretilmiş doğal sabunlar bol miktarda keçi sütü, Hint yağı, Hindistan cevizi yağı, badem yağı, zeytinyağı ve shea yağı içerir.

Keçi sütü sabunu cildimize ve saçımıza ne gibi faydalar sağlıyor?

Keçi sütü sabununu düzenli olarak kullandığınızda cildinizdeki siyah noktalar temizlenir. Bu da cildinizin daha temiz ve parlak görünmesini sağlar. Ayrıca keçi sütü sabunu siyah noktaların oluşmasına sebep olan bakterileri de ciltten uzaklaştırır. Bu sabun size pürüzsüz ve temiz bir cilt vadeder.

Sivilce probleminiz varsa cildinizi mutlaka keçi sütü sabunuyla temizlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü keçi sütü sabunu sivilceleri yok eder. Ciltteki mikropları temizler ve cilde nefes aldırır. Bu sayede de ciltte sivilce oluşumunun önüne geçer. Ayrıca keçi sütü sabunu cilt hücrelerini de yeniler.

Cildinizin kurumasından korktuğunuz için sabun kullanmak istemiyorsanız keçi sütü sabununu tercih edebilirsiniz. Çünkü bu sabun cildi kurutmaz. Fakat cilt altındaki iltihapların kurumasını ve deriden dışarıya atılmasını sağlar. Eğer bu sabunu kullandığınızda kuruluk hissederseniz nemlendirici kullanmanızı tavsiye ederiz.

Saçlarımızı keçi sütü sabunuyla yıkayabilir miyiz?

Keçi sütü sabunu saç temizliğinde de kullanılabilir. Bu sabun içerisindeki A, E vitaminleri sayesinde ve protein içeriğiyle saçlarınızı besleyecek, nem ve hacim kazandıracaktır.

Yüzümüzü beyazlatmak için keçi sütü sabunu kullanabilir miyiz?

Doğal keçi sütü sabunu düzenli kullanılırsa cilt rengini az da olsa açar. Bilhassa güneş lekelerinden şikayetçiyseniz keçi sütü sabunuyla bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Keçi sütü sabunu hangi vitamin ve mineralleri içerir?

Keçi sütü anne sütüne en yakın süt olarak bilinir. Bu süt; A, B1, B6, B12, C ve E vitaminleri, mineraller, sitrik asit, amino asitler, doymamış yağ asitleri, doğal enzimler içerir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.