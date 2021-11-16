Saçlarınızı güçlendirmek istiyorsanız...

Saçların dökülmesi, kırılması, mat olması kadın erkek herkesin problemidir. Birçok para harcayarak saçlarımıza bakım ve maskeler yapıyoruz. Fakat hiç sağlıklı saçlara sahip olmak için sağlıklı beslenmeyi düşündünüz mü? İşte detaylar...



Kadın veya erkek fark etmiyor. Hepimiz saçlarımızla ilgili bazı problemler yaşıyoruz Kırılıyor, dökülüyor ve cansız gözüküyorlar. Kuaförlere, bakım malzemelerine bir sürü para döküyor, onları tekrar sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Fakat bir noktayı atlıyoruz; sağlıklı beslenmek! Sağlıklı beslenerek saçlarınıza gereken bakımı kolay bir şekilde yapabilir onları daha güzel bir hale getirebilirsiniz.

Sağlıklı saçlara sahip olmak için nasıl beslenmemiz gerekir?

Ispanak - Vücutta oluşan demir eksikliği kandaki oksijen miktarının düşmesine sebep olur. Bu da saçların köklerindeki hücrelerin gerekli oksijeni almasına engel olur. Ispanak demir bakımından zengin oldukça lezzetli, yeşil yapraklı bir sebzedir. Ispanak ve diğer yeşil yapraklı sebzeleri tüketerek demir eksikliği yüzünden oluşmuş saç dökülmelerinin önüne geçebilir, ve onlara hak ettiği sağlığı kazandırabilirsiniz.

Yoğurt - Kalsiyum ve protein saçların uzamasına yardımcı olur. Yoğurt kalsiyum ve proteinden çok zengin bir besindir. Bu sayede yoğurt tüketildiğinde saçlar çok daha güçlü olur.

Fasulye - Fasulye proteinden zengin bitkisel bir üründür. Saçların beslenmesi ve güçlenmesi konusunda çok başarılıdır.

Havuç - Saçların sağlıklı olmasın için sebum maddesine ihtiyacı vardır. Havuç, sebum üretiminde aktif rol oynayan bir besindir.

Ceviz - Ceviz Omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demirden oldukça zengin bir besindir. Bu sayede ceviz yediğinizde saç kökleri uyarılır ve çok daha gür bir şekilde çıkması sağlanır.

Kabak çekirdeği - Kabak çekirdeği, ceviz gibi omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından oldukça güçlü bir besindir. Tüm bu mineraller sayesinde saç sağlığını korumada aktif bir rol oynar. Her gün bir avuç kabak çekirdeği yerseniz daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Soya sosu ve filizi - Soya E vitamini içerir. E vitamini içeriği sayesinde soya tüketirseniz saçlarınız çok daha parlak görünecektir.

Zeytinyağı - Zeytinyağı E vitamininden zengin bir besindir. Bu sayede tüketildiğinde saçların daha sağlıklı olmasını sağlar.

Meyveler - Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini içeren meyveleri tüketerek de saçlarınızın daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.