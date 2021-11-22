Saçlarınızı güçlendirmek için soya sosu tüketin

Saçlarımız bizim için çok önemli. Hep canlı gözüksünler, dökülmesinler ve yıpranmasınlar istiyoruz. Fakat bunun için doğru besleniyor muyuz? Şifa deposu besinleri tüketerek saçlarımıza büyük bir iyilik yapabilir, onları güçlendirebiliriz. Peki hangi besinler saçlara etki ediyor? Sizler için araştırdık...



Birçoğumuz dökülen, kırılan, sağlıksız gözüken saçlardan şikayet ediyor çareyi kimyasal ürünlerde arıyoruz. Fakat güzel bir şekilde beslenerek de saçlarımıza gereken gücü kazandırabiliriz. Peki hangi besinleri tüketmek gerekir?

Saçları hangi besinler güçlendirir?

Ispanak - Vücudunuzda demir eksikliği varsa, kandaki oksijen miktarı düşüşe geçer. Bu durum saç dökülmesine de sebep olur. Çünkü saç köklerindeki hücreler demir eksikliği yüzünden yeterince oksijen alamaz. Ispanak demir mineralinden oldukça zengin yeşil yapraklı bir sebzedir. Demir eksikliğine bağlı olarak saç dökülmesi yaşamak istemiyor veya yaşıyorsanız mutlaka ıspanak tüketmenizi tavsiye ederiz.

Yoğurt - Saçlar uzamak ve sağlıklı olmak için kalsiyuma ihtiyaç duyar. Hepimiz biliyoruz, yoğurt kalsiyum deposudur. Yoğurdu beslenmenize daha sık katarak saçlarınızın daha güçlü ve daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.

Fasulye - Fasulye bitkisel protein kaynaklarındandır. Fasulyeden alacağınız protein sayesinde saçlarınız beslenir ve çok daha güçlü olur.

Havuç - Saçlar için sebum gerekir. Havuç sebum maddesinin üretilmesini sağlar. Aynı zamanda da A vitamini açısından oldukça zengindir. Havucu daha sık tüketerek daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Ceviz - Ceviz Omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından oldukça zengin bir besindir. Ceviz tükettiğinizde tüm bu vitamin ve bileşenler vücudunuza gelecek ve saç köklerini uyararak, daha gür bir şekilde çıkmasını sağlayacaktır.

Kabak çekirdeği - Kabak çekirdeği omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından zengin bir besindir. Tüm bu mineraller saç sağlığını korumaya yardımcı olduğu için her gün bir avuç kabak çekirdeği yiyerek daha sağlıklı saçlara sahip olabilirsiniz.

Soya sosu ve filizi - Soya E vitamini içeren bir besindir. Saçlarınızın parlak görünmesi için soya filizi ve soya sosu tüketebilirsiniz. Haftada bir kez tüketmeniz yeterli olacak ve saçlarınız çok daha sağlıklı gözükecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.