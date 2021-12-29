Saçlarınızdaki kuruluğu böyle giderin

Saçlar birçok nedene bağlı olarak kuru olabilir. Kuru saçlara nasıl bakım yapacağınızı ve nasıl nem kazandıracağınızı bilmiyorsanız size bazı tavsiyelerimiz olacak...

Saç derisinin kuru olması yüzünden, yeterli miktarda sebum üretilmediği için, genlere bağlı olarak saçlar kuru olabilir. Ayrıca yaptığınız bazı yanlışlar yüzünden de saçlarınız doğal dengesini kaybedip kurumuş olabilir. Saç boyası ve şekillendirmeler saç derisi ve saç yüzeyi üzerinde yıpratıcı bir etki oluşturup saçların kurumasına neden olabilir.

Kuru saçlara bakım yaparken...

Kuru saçı her gün yıkamak doğru değildir. Çünkü şampuanlama saçtaki koruyucu lipitleri alır. Kuru saçı sadece kirlendiğinde yıkamanız gerekir. Saçlarınıza kuru saçlar için özel olarak üretilmiş ürünleri kullanmanız gerekir. Saçlarınızı yıkarken çok sıcak su kullanmanız doğru değildir. Çünkü aşırı sıcak su saçınızdaki doğal maddeleri kaybetmenize neden olur. Bu tarz ürünlerde daha az kurutucu köpük maddeleri vardır. Haftada en az bir defa saçınıza kür uygulamayı deneyin. Bu sayede saçlarınıza nem kazandırırsınız. Saçınızı şekillendirmek istiyorsanız öncesinde mutlaka saç koruma kullanmalısınız. Saç düzleştirme ve fön makinelerinin sıcak havası saçınıza iyi gelmeyecektir. Saçınızda var olan nemi de alıp götürecektir. Kullandığınız saç kurutma makinesinde mutlaka ısı koruma ayarı olmalıdır. Saç derinize yapacağınız düzenli masajlar sayesinde kan akışınız düzenlenir ve sebum salgısı artar.

Saçlarda kuruluk giderici maske nasıl hazırlanır?

Kuruluk giderici maske için bir çorba kaşığı kakao yağı, bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı, bir çorba kaşığı zeytinyağı, bir çorba kaşığı tatlı badem yağı, bir çorba kaşığı Hint yağı, bir çorba kaşığı jojoba yağına ihtiyacınız olacak.

Kakao yağını, ocakta benmari usulü eritin ve ılınınca katılaşmadan diğer yağları içerisine ilave edip güzel bir şekilde karıştırın. Banyonuzdan yarım saat önce nemlendirdiğiniz saçınıza bu karışımı sürün. Bone ile saçlarınızı kapatın. Daha sonra saçınızı güzelce tarayın ve yıkayın. Saçınızı temizledikten sonra uçlarına Hindistan cevizi yağı sürün ve kurutun. Hindistan cevizi yağı saç uçlarının kırılmasını önceleyecektir.

Bu uygulamayı ihtiyacınıza göre haftada iki veya üç defa yapabilirsiniz. Bu sayede saçlarınıza ihtiyacı olan nemi kazandırmış olursunuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.