Saçlarınıza çay sürerseniz...

Bazı insanlar daha fazla sebum üretir ve bu yüzden saçları yağlı bir görüntüye sahip olur. Bu sebum sebasöz bezleri tarafından saç ve saç derisini nemlendirmek, sağlığını korumak için üretilir. Peki yağlı saçlara doğal bir çözüm var mı? Detaylar haberimizde...



Bazı insanların sebasöz bezleri diğer insanlara göre çok daha fazla sebum üretir. Bu da saçlarının daha yağlı gözükmesine sebep olur. Sebumun vazifesi saçın ve saç derisinin nemlenmesi, sağlıklı olmasıdır. Fakat yağlı saçlar ağırlaşır ve oldukça bakımsız görünür. Eğer sizin de saçlarınız çok hızlı bir şekilde yağlanıyorsa sizler için bazı doğal tavsiyelerimiz olacak.

Yağlı saçlar için doğal bir çözüm var mı?

Muz ve bal karışımı - Bir muz ve bir çorba kaşığı bal yağlı saçlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bir bütün muzun kabuklarını soyun ve blenderdan geçirip püre haline getirin. Daha sonra içerisine bir çorba kaşığı kadar bal ekleyip bir defa daha karıştırın. Bu karışımı saçlarınızın köklerinden uçlarına doğru sürün. Bu şekilde yaklaşık yarım saat bekletin. Süre bittikten sonra saçlarınızı güzel bir şekilde yıkayın ve durulayın. Haftada iki defa uygulayacağınız bu yöntem sayesinde saçlarınız yağsız fakat ışıl ışıl olacaktır.

Karbonatlı su karışımı - Üç ölçü suyun içerisine bir ölçü karbonat gelecek şekilde malzemelerinizi temin edin. Daha sonra su ile karbonatı güzel bir şekilde karıştırıp bir sprey şişesinin içerisine koyun. Saçlarınızı önceden temiz suyla ıslatın ve ardından karbonatlı su karışımını saçınıza sıkın. Bu karışımı saçlarınızda yaklaşık dört bekletin ve sürenin bitiminde saçlarınızı durulayın. Bu uygulamayı haftada üç defa yaparak yaklaşık 1 ay gibi bir sürede yağlı saçlardan kurtulabilirsiniz.

Siyah çay - Bir bardak suyun içerisine iki çorba kaşığı siyah çay gelecek şekilde malzemelerinizi hazırlayın. Daha sonra kaynayan suyun içerisine siyah çay ilave edin ve on dakika kaynatın. Çay yapraklarını süzün, demini ayrı bir kaba alın ve ılınmasını bekleyin. Bu demi dipten uca doğru saçlarınıza yedirin. On dakika bekledikten sonra saçlarınızı durulayın. Bu uygulamayı haftada iki defa yapabilir, isterseniz demleyip de içemediğiniz çayları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.